Kinderen Peter R. de Vries tegen verdachten: ‘De moord die jullie hebben gepleegd kost meer levens’

Royce en Kelly de Vries achter de rouwauto bij theater Carré bij de herdenkingsbijeenkomst voor Peter R. de Vries, vorig jaar juli. Beeld ANP

Aan de twee verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries was van tevoren gevraagd of ze de nabestaanden wilden aankijken. Nadat ze zich hadden omgedraaid, nam zoon Royce de Vries het woord.

“Aanvankelijk had ik het idee om me te richten tot de verdachten. Om een snaar bij hen te raken. Maar ik realiseer me dat dat volkomen zinloos zal zijn.” Royce de Vries verwees met die opmerking naar de ontsleutelde berichten die na de moord werden aangetroffen in de telefoons van de verdachten. Daaruit sprak volgens Royce een ‘ongeëvenaard disrespect voor het leven’.

Elke avond voetballen

Daarna vertelde hij over zijn vader. “Een harde werker. Geen vader die op zondag het vlees sneed, maar een vader met wie ik elke avond ging voetballen totdat mijn moeder ons naar binnen riep. Gewoon, omdat er voor een vader en een zoon niets mooiers is dan een balletje trappen.”

Na de scheiding van zijn ex-vrouw Jacqueline, de moeder van Royce en Kelly, stuurde Peter nog jaarlijks rozen op hun huwelijksdag. “Dat deed hij elk jaar. Want we bleven een gezin.” Dit jaar kreeg zijn ex ze van haar kinderen.

Ook nadat zijn kinderen het huis hadden verlaten, bleef Peter R. de Vries nauw betrokken bij hun leven. “Hij kwam elke week bij Kelly en mij langs. Om zijn kleinkinderen te knuffelen of om luiers te verschonen als dat nodig was. Hij is maar een jaar opa geweest, maar wel één die altijd voor ons klaarstond. Hij was onze rots in de branding, maar ook voor nabestaanden, slachtoffers en iedereen die een beroep op hem deed. Ik ben ervan overtuigd dat als de verdachte hulp had gevraagd, hij het ook had geboden. Maar dat gebeurde niet. Hij werd van achteren neergeschoten. Hij heeft onvoorwaardelijk van ons gehouden. Wij houden van hem tot in de eeuwigheid.”

‘Je durfde niet naar mijn vader te kijken’

Daarop nam zijn zus Kelly het woord. In tegenstelling tot Royce richtte zij zich wel tot de twee verdachten. “Delano, ik kijk naar jou. Anders dan jij, je durfde niet naar mijn vader te kijken toen je hem van achteren neerschoot. Kamil, ik noem je bij je naam, in tegenstelling tot hoe je mijn vader noemde in die verschrikkelijke sms’jes.”

Kelly de Vries zei zich weinig illusies te maken dat de twee verdachten zich iets gelegen laten liggen aan de gevoelens van de nabestaanden. “Als je kunt doen wat jullie hebben gedaan, dan maakt mijn gevoel jullie niet uit. Maar de moord die jullie hebben gepleegd kost meer levens. Levens van familie, vrienden en collega’s van mijn vader. Maar ook de levens van jullie dierbaren. Jouw zoon Delano, jouw zoon Kamil. Jullie kinderen zullen de rest van hun leven los moeten komen van jullie daden. Ik ben opgegroeid met een vader op wie ik alleen maar trots kan zijn. De naam van mijn vader zal de geschiedenisboeken ingaan, net zoals die van jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

Advocaat Annemiek van Spanje van zoon Royce, dochter Kelly en hun moeder Jacqueline merkte op dat de schade van het verlies voor de familie ‘niet in geld is uit te drukken’. “De moord op Peter R. de Vries staat niet op zichzelf. Deze boodschap is gericht aan een ieder die met de gedachte speelt om voor geld iemand het leven te ontnemen. Misdaad loont niet,” aldus Van Spanje.