Kinderen gedwongen naar horrorfilms te kijken, hoe ga je om met zo’n trauma? ‘Er bestaat geen quick fix’

Op basisschool De Kleine Reus in Amsterdam-Centrum zijn kinderen tussen de zeven en negen jaar gedwongen naar horrorfilms zoals The Exorcist te kijken, met angsten en bedplassen tot gevolg. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt uit hoe ouders om kunnen gaan met een kijktrauma bij kinderen.

Wat gebeurt er met kinderen als ze enge films zien?

“Veel, want bij kinderen lopen fantasie en werkelijkheid nog door elkaar. Datgene wat ze niet helemaal begrijpen, vullen ze aan met hun fantasie. Bij een film als The Exorcist kunnen jonge kinderen niet beoordelen wat nep is. Overigens is een beetje spanning oké. Denk bijvoorbeeld aan Roodkapje die wordt opgegeten door een wolf. Het gaat erom dat de aantrekkelijkheid van het verhaal de spanning overstijgt.”

De kinderen van groep 5 van De Kleine Reus gaven duidelijk aan dat ze de film als eng ervoeren, door te gaan huilen, of de klas te verlaten. De overblijfmeester ging door en overschreed daarmee de grenzen van de kinderen. Voor sommigen was dit traumatisch.

“Kinderen kunnen doorgaans goed zelf aangeven wat ze niet durven te kijken. Als dat wordt genegeerd, krijgt een kind meer te verdragen dan het aankan. Als een kind overvraagd wordt, kan er regressie plaatsvinden. Het tegenovergestelde van progressie. Een kind valt dan een ontwikkelingsfase of twee terug en kan weer in bed gaan plassen, bijvoorbeeld. We zien dat ook weleens gebeuren wanneer een broertje of zusjes geboren wordt en het gezin ontregeld is. Spanning ontlaadt zich op die manier. En soms hoort daar ook de onbewuste veronderstelling bij: toen ik nog in mijn bed plaste, was ik niet zo bang.”

Hoe kun je ervoor zorgen dat een kind zijn angsten weer kwijtraakt?

“Er bestaat geen quick fix waardoor kinderen in één keer van hun angst af zijn. Het is een proces en bij sommigen duurt dat proces langer dan bij anderen. Het gaat erom dat ze weer grip kunnen krijgen op de situatie.”

“Wat bijvoorbeeld kan helpen, is aan een kind uitleggen en tonen hóé een film wordt gemaakt. Dat kan een gewone video zijn die je in de klas kan maken. Laat zien wat er op beeld verschijnt en hoe veel mensen aan de film werken die niet op beeld te zien zijn. Dat maakt het concept ‘film’, ‘echt en nep’, en ‘acteren’ meer behapbaar voor ze.”

Helpt praten bij zo’n jonge groep?

“Ja, zeker. Het is belangrijk om het er veel met ze over te hebben. Vraag naar wat zij het engst vonden en deel ook wat jij eng vindt. Tegelijkertijd is het belangrijk om het af te bakenen. Dus praat erover en zeg daarna: ‘Nu gaan we weer rekenen.’ Daarmee erken je dat het gebeurd is en laat je ook zien dat we niet ons hele leven laten infecteren door deze traumatische gebeurtenis. Een vast moment inplannen, bijvoorbeeld in de ochtend, kan helpen. Daarmee weten ze: dan gaan we het erover hebben. Blijf er trouwens niet langer of korter over praten dan noodzakelijk.”

De film werd vertoond in het veilig veronderstelde klaslokaal, daarmee is ook inbreuk gemaakt op het gevoel van veiligheid van kinderen. Ligt daar nog een risico?

“Er moet erkenning komen. Excuses zijn hierin belangrijk: deze meneer moet zeggen dat het zijn fout is en dat hij het niet had moeten doen. Zo wordt het probleem bij één persoon gehouden.”

“Tegelijkertijd is het belangrijk dat ondanks de heftigheid van de gebeurtenis, het probleem niet groter gemaakt wordt. Het gaat hier om sociale referentie. Als een kind valt en een ouder in paniek raakt, zal het kind ook denken dat er iets onwaarschijnlijk groots is gebeurd. Als je rustig blijft, valt het mee. Het is belangrijk dat je de gevoelens van een kind erkent, die zijn echt. Luister naar het kind, ga niet over grenzen heen, maar zorg ook dat het gewone leven doorgaat.”

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont.