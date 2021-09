Kinderdagverblijf ontruimd en gesloten na brand

Beeld ANP

Het ‘brandje’, zoals de woordvoerder van de brandweer het noemde, is ontstaan in de keuken van het kinderdagverblijf. Het verblijf kon snel worden ontruimd en de kinderen en medewerkers werden opgevangen in een naastgelegen tandartspraktijk. “Er zijn geen gewonden gevallen. Iedereen was op tijd naar buiten.”

De ouders van de kinderen zijn geïnformeerd en kunnen de kinderen ophalen, aldus de woordvoerder.

Kids & Zo in De Baarsjes blijft in ieder geval woensdag gesloten in verband met de rook en de geur die zijn vrijgekomen in het gebouw. Over eventuele schade kon de woordvoerder nog niets zeggen.