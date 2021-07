Kindercommissie Zuidoost sluit jaar af: ‘Praten over angst helpt’

Beeld Jakob van Vliet

In de aula van het Bijlmersportpark hangt een gelaten sfeer. Er wordt hiphop gedraaid, ouders eten van een rijsttafel en kinderen nemen selfies bij een fotokraam. Veertien gelukkigen gaan babbelend richting de deur met een oorkonde en een T-shirt met ‘meer liefde in Zuidoost’ erop. Woensdag was de afsluiting van de derde kindercommissie van Zuidoost.

De commissieleden kwamen afgelopen jaar zeven keer bij elkaar om zaken zoals geweld en huisvesting te bespreken en te vergaderen over de manieren waarop zij zelf bij kunnen dragen aan een betere leefomgeving in Zuidoost.

De kinderen liepen onder meer mee bij voedselbank Hoop voor morgen, stuurden kaarten naar verzorgingshuizen en legden gedenkkransen op een herdenking op het Anton de Komplein. Woensdag worden vier met graffiti bespoten plantenbakken onthuld. Op de plantenbakken staan smileys met ‘No Hate’. Ook zijn er toespraken van de leden en de kinderburgemeester.

Mondiger

PvdA-stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing (54) had graag gewild dat de kindercommissie nog een jaartje door was gegaan. “Ik leef altijd op van die kinderen. Wij zijn het eerste stadsdeel dat dit initiatief doet en vanavond zijn er ook stadsdeelvoorzitters komen kijken van andere stadsdelen. Door het jaar heen merk je dat de kinderen veranderen. Ze worden mondiger, gaan sneller een dialoog aan met elkaar over lastige onderwerpen en gaan samen nadenken. Op een gegeven moment hebben we besproken dat we meer liefde in het stadsdeel zouden willen zien. Toen kwamen zij met het idee van plantenbakken met liefdevolle boodschappen.”

De kinderen kregen dagelijks bijstand van coach Yessica van den Berg (33). "Wat centraal stond in de coaching: dat de kinderen zich bewuster worden dat ze een stem hebben. Dus niet alleen dat ze meer uit hun schulp komen, maar dat ze weten dat ze het verschil kunnen maken. Het is belangrijk dat er naast school andere plekken zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien en trots kunnen zijn op Zuidoost.”

Bang

Voor Manasseh (11) bood de commissie hem de kans om over moeilijke onderwerpen te praten zoals onveiligheid. “Ik voel me zelf niet onveilig, omdat ik mensen ken die me beschermen. Maar we hebben het meerdere malen gehad over geweldsincidenten. Eigenlijk wilden alle kinderen meer camera’s. Dat leeft wel. Mensen zijn toch bang. Alleen al het praten helpt. Als je dan ook nog iets positiefs kan doen, dan is dat mooi.”

Angsten lijken te zijn overwonnen, zo blijkt in de afsluitingsceremonie op het Mandelapark. De 11-jarige Indy, in een toespraak Mandela citerend: “Als wij ons van onze angst bevrijden dan betekent onze aanwezigheid iets voor anderen.”