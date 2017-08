Kinderboerderij Noord niet dagelijks open: vrijwilligerstekort

Kinderboerderijen zijn belangrijk voor stadskinderen om te leren omgaan met dieren.

In het kantoortje drinkt Ron Meijer (48) koffie. Hij was bijna veertig jaar vrijwilliger en is nu 'met pensioen.'



Naast zijn baan als planner ook nog uren in de Buiktuin doorbrengen werd te veel. Maar hij komt nog bijna elke ochtend even langs. "Mensen weten niet meer dat je ook voldoening kunt halen uit vrijwilligerswerk," verklaart hij de terugloop van vrijwilligers.



20 kinderboerderijen

Het is vies werk en soms zwaar, erkent Wormhoudt. "Je kunt wel romantisch denken dat je de hele dag een lammetje mag knuffelen, maar je staat gewoon met je poten in de poep."



Wormhoudt hoopt dat mensen een dagdeeltje of een paar uurtjes per maand kunnen vrijmaken. "Kinderboerderijen zijn belangrijk voor stadskinderen om te leren omgaan met dieren." En ze heeft nogal wat kinderen blij zien worden hier. "Het beste is als ze huilend het erf afgaan. Dan willen ze dus niet meer naar huis."



Amsterdam telt 20 kinderboerderijen, van 't Brinkie in Zuidoost tot kinderboerderij Dierencapel in het centrum. De meeste ontvangen een subsidie van de gemeente. Het is niet bekend hoe het met de inzet van vrijwilligers bij de andere kinderboerderijen is gesteld.