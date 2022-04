Kind door auto aangereden op Middenweg

De Middenweg in Amsterdam Oost. Beeld Erik Klein Wolterink

De aanrijding vond plaats ter hoogte van Sportparken Amsterdam Oost. Er werd een traumahelikopter ingezet om een trauma-arts zo snel mogelijk ter plaatse te brengen.

Over de toedracht van de aanrijding is nog niks bekend. De bestuurder van de auto is door de politie meegenomen voor verhoor. Tram 19 reed tijdelijk om, maar heeft inmiddels de reguliere route hervat.