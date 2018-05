Kind bij de keel gegrepen en tegen autodeur geslagen

Op dinsdag 8 mei sloeg een man daar een 13-jarige jongen meerdere keren hard met zijn hoofd tegen een auto aan. Daarna gooide hij het kind op de grond om hem daar nog een aantal klappen te geven.



De jongen had even daarvoor op de Stadionkade met een aantal vriendjes waterballonnen gegooid naar passerende bootjes.



Mishandeling

De verdachte van de mishandeling werd daar zo kwaad om dat hij aanmeerde en achter de jongens aanging. In de Rubensstraat kreeg hij hem te pakken en mishandelde hem.



De politie is op zoek naar een forse witte man van een jaar of veertig en 1,70 meter lang. Daarnaast wil de politie in contact komen met een vrouw waar de jongen in de Rubensstraat naartoe was gerend in de hoop de mishandeling te ontlopen.