Kim Postma overleefde aanslag Tadzjikistan: 'Ik dacht: dit is foute boel'

En dan ben je opeens iemand bij wie de burgemeester over de vloer komt. Wat moest zij nou met de burgemeester, dacht Kim Postma (59). Waar moeten we het over hebben? Eerder had Halsema ook gebeld, toen Postma nog in Tadzjikistan was. Of ze, terug in Nederland, de burgemeester wilde ontmoeten. Ze weet nog dat ze dacht: wat een vreemde vraag.



Het was nog te vroeg om zich te realiseren dat ze geen gewone Amsterdammer meer was, die met haar vriend een fietstocht dwars door Azië was gaan maken, maar onderdeel van de wereldgeschiedenis.