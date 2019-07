Kijken: Studio Drift voert droneshow op boven Kennedy Space Center

Het Amsterdamse kunstenaarsduo was uitgenodigd ter ere van het vijftigjarig jubileum van de eerste maanlanding.

Voor Ralph Nauta, een van de Studio Drift-kunstenaars, was het uitvliegen van de drones boven de ruimtevaartbasis van NASA erg bijzonder. “Het voelde alsof we voor even de ruimtevaartgeschiedenis terug naar de aarde brachten.”

Lonneke Gordijn, het andere lid van Studio Drift, vond het ook speciaal. “De maanlanding deed ons meer nadenken over ons leven hier op aarde, dan over het leven op de maan. Dat is waar ons werk Franchise Freedom over gaat, menselijk gedrag op aarde.”

Speciaal voor de opvoering bij NASA componeerde Duran Duran een nieuwe versie van hun nummer The universe alone. Studio Drift voerde de voorstelling met honderden drones eerder op boven het IJ en het Amerikaanse festival Burning Man.

Studio Drift heeft boven het Kennedy Space Center een show met drones opgevoerd. Beeld Studio Drift

