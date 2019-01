Kijken, niet kopen: winkelomzet in de binnenstad stijgt niet meer

Na jaren van snelle groei stokken de winkel­omzetten in en om de Amsterdamse binnenstad. Zelfs toen de crisis en de concurrentie van webwinkels in de rest van het land gaten sloegen in de winkelstraten, ging het de detailhandel hier voor de wind. Maar in 2018 kwam de groei tot stilstand, zo blijkt uit de Amsterdam City Index.



Tussen 2013 en 2017 nam de omzet bij zelfstandige winkelbedrijven met 16 procent toe, zo blijkt uit de CBS-cijfers voor de buurten in Centrum en Zuid. Daar kwam in 2018 geen nieuwe stijging bovenop.



Voor ondernemersvereniging Amsterdam City is het gissen naar de oorzaak. In de rest van het land zijn de winkelomzetten in 2018 verder gestegen. In een enquête die ook jaarlijks onderdeel is van de City Index geven ondernemers aan dat ze de Amsterdammer beginnen te missen onder het winkelend publiek.



Drukte

Bij de horeca speelt eenzelfde ontwikkeling. Daar was in 2018 nog wel groei, maar eveneens stukken minder dan in de jaren daarvoor.



Cafés en restaurants boekten gemiddeld 1 procent meer omzet, terwijl dat over de vijf jaar daarvoor samen 21 procent was. Rond het Leidseplein en het Rembrandtplein, zo klinkt de klacht vanuit de branche zelf, komen zelfs minder bezoekers.