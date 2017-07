Kijk terug hoe broer Nouri's Ajaxdebuut vlogde

'Een bekroning op twaalf jaar hard werken,' noemde Nouri de wedstrijd zelf.



Zijn broer filmde de dag vanaf het moment dat hij om 10.00 uur 's ochtends in hun ouderlijk huis in Geuzenveld, Nieuw-West, gaat kijken of 'Appie' al wakker is tot de wedstrijd in de Arena, waar Nouri debuteert in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Willem II. Van het bidden in zijn slaapkamer en het spelen met Kiko de kat tot zijn eerste speelminuten en het doelpunt wat volgt.



De 20-jarige voetballer werd zaterdag onwel tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk.



Donderdag maakte Ajax bekend dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. De bekendmaking schokte de voetbalwereld, die donderdag massaal meeleefde met het trieste nieuws.