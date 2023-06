Kijk eens om je heen: een wandelroute langs het (zichtbare) slavernijverleden van Amsterdam

In Paroolpodcast Amsterdam wereldstad worden een aantal gebouwen en plekken in de stad besproken waar het slavernijverleden van Amsterdam duidelijk zichtbaar is, maar waarvan de geschiedenis lang niet bij iedereen bekend is. Dit is een wandelroute langs die locaties (+- 45 minuten).

1. Koninklijk Paleis op de Dam

We beginnen op de drukste plek van Amsterdam: de Dam. Vandaag de dag ken je het grote gebouw dat daar staat als het Paleis op de Dam, maar oorspronkelijk was dit het stadhuis. Binnen zetelde het stadsbestuur dat aandelen had in de VOC en de WIC en daarmee direct betrokken was bij bijvoorbeeld het verschepen van tot slaaf gemaakte mensen. Daarbij hadden veel burgemeesters van Amsterdam ook vaak privébelangen in plantages.

Naast het stadsbestuur kwam de Sociëteit van Suriname ook lange tijd samen in het stadhuis om te vergaderen. De sociëteit was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kolonie, zoals de rechtspraak en wetgeving.

Aan de buitenkant van het Koninklijk Paleis op de Dam is het slavernijverleden nog steeds zichtbaar. Aan de kant van de Dam verbeeldt het timpaan de zee, met in het midden de stedenmaagd van Amsterdam, links naast haar Neptunus, god van de zee en een krokodil, zeehonden, zwanen en dolfijnen die de oceanen van de wereld verbeelden en verwijzen naar de welvaart die de stad Amsterdam te danken heeft aan de handel.

Aan de achterzijde van het gebouw zie je in het timpaan wederom de stedenmaagd, dit keer met platte helm met vleugels, een verwijzing naar de god van de Handel, Mercurius. Om haar heen worden Europa, Azië, Afrika en Amerika afgebeeld die haar goederen aanbieden.

Nieuwezijds Voorburgwal 147

2. Hotel The Grand

Van de Nieuwezijds lopen we naar de Oudezijds Voorburgwal, naar vijfsterrenhotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Nu slaapt hier de (inter)nationale crème de la crème, maar ooit vergaderden hier onder andere de West-Indische Compagnie (WIC) en de Admiraliteit van Amsterdam. Die laatste organiseerde de zeemacht met als voornaamste functie de bescherming van de handel. De meeste leden waren oud-burgemeesters, waaruit de belangen nog eens bevestigd worden: vrede, oorlog en handel waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De WIC gebruikte deze plek korte tijd als hoofdkwartier, van 1621 tot 1623. De compagnie had in de zeventiende en achttiende eeuw in de Nederlanden het monopolie op de trans-Atlantische slavenhandel. In het timpaan boven de hoofdingang zie je twee gekruiste ankers, zeevaarders en instrumenten voor navigatie, verwijzingen naar de voormalige functies van het gebouw.

Aan de overkant van de gracht, bij de Oudezijds Voorburgwal 187, zie je boven in de gevel de verbeelding van plantagearbeiders met tabaksplanten in hun handen. De tot slaaf gemaakten die door de WIC vervoerd werden, kwamen vaak terecht op tabaksplantages in Amerika.

Oudezijds Voorburgwal 197

3. De Moriaan

We steken het water over en lopen via de Enge Lombardsteeg richting het Rokin voor de volgende stop. “Ik ben er misschien wel duizend keer langsgelopen,” zegt verslaggever Marcel Wiegman in podcast Amsterdam wereldstad over deze plek. “Maar pas als iemand je erop wijst om even naar boven te kijken, zie je het.”

Dat is ook het geval bij het pand aan het Rokin 64. In de nok zie je een moor: dat is een aanduiding die vroeger veel werd gebruikt voor een zwart persoon. Het kan goed zijn dat de versiering een verwijzing is naar de man die dit stuk grond in 1610 kocht en het huis bouwde: koopman Bartholomeus de Moor. De Moor en zijn nazaten waren betrokken bij de slavernij. Zo was zijn kleinzoon Daniel Bernard directeur van de Sociëteit van Suriname.

Rokin 64

Black Heritage Tours Deze plekken zijn slechts een greep uit de talloze locaties die een link hebben met het slavernijverleden. Wil je meer leren? Zoek dan de Black Heritage Tours van Jennifer Tosch eens op. De Amerikaans-Surinaamse Tosch organiseert al tien jaar wandelingen door de stad, langs meer dan honderd plekken waar het slavernijverleden van Amsterdam (soms letterlijk) op straat ligt. Meer over Jennifer Tosch hoor je ook in de aflevering van Amsterdam wereldstad over het slavernijverleden.

4. Ambtswoning van de burgemeester

Via het Rokin en de Vijzelstraat lopen we vervolgens richting Herengracht 502, oftewel de ambtswoning, waar nu burgemeester Femke Halsema woont. Sinds 1927 is dit pand de woning van de burgemeester van Amsterdam. Het pand werd in 1672 gebouwd in opdracht van Paulus Godin, koopman en bewindhebber van de WIC. De plaquette, die in 2006 op de gevel werd geplaatst, herinnert aan de eerste eigenaar van de woning, aan het slavernijverleden van de stad en hoe Amsterdammers vandaag de dag nog verbonden zijn met deze geschiedenis.

‘Vandaag telt onze stad veel Amsterdammers van wie deze Afrikanen de voorouders zijn’, staat er geschreven. En: ‘Zolang de herinnering leeft, is het leed niet voor niets geleden’. Jaarlijks vindt hier de aftrap plaats voor Ketikotimaand (juni), de maand waarin de slavernij wordt herdacht, met de Memre Waka, een herdenkingstocht naar de ambtswoning.

Herengracht 502

Probeer als je naar de volgende stop loopt eens extra naar de gevels van panden te kijken. Daarin kun je veel verwijzingen naar Amsterdams handelsverleden en grote welvaart herkennen.

5. Camperstraat

Geschiedenis zit niet alleen in gebouwen maar ook in straatnamen, die vaak verwijzen naar personen, gebeurtenissen of plekken. Podcastproject Oostcast van The Black Archives vertelt verhalen achter bekende straatnamen in Amsterdam-Oost (zoals de Dapperstraat, de Linnaeusstraat en de Vrolikstraat). De Westcast doet dat voor Amsterdam-West.

In Oostcast wordt bijvoorbeeld verteld over Petrus Camper, waar de Camperstraat naar is vernoemd. Hij was anatoom en zoöloog in de achttiende eeuw en voerde als een van de eerste wetenschappers schedelmetingen uit. Volgens Camper kon je aan iemands schedelvorm zien wat voor karakter iemand had en of iemand intelligent was of niet.

Op een van zijn bekendste tekeningen zette Camper schedels in rangorde, waarbij hij een Afrikaan plaatste tussen een orang-oetang en een Europeaan. Hoewel hij zelf geloofde dat alle mensen gelijk waren, werd zijn theorie gebruikt als bewijs dat Afrikanen de schakel waren tussen mens en aap. Zijn werk droeg indirect bij aan het rassendenken, dat ook vandaag de dag nog voorkomt.

Camperstraat

6. Nationaal Monument Slavernijverleden

De laatste halte van deze route: het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark. Dat monument is gemaakt door Erwin de Vries en werd in 2002 onthuld ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Nederlands Koninkrijk, op 1 juli 1863. Jaarlijks wordt die gebeurtenis hier in het Oosterpark herdacht en gevierd tijdens Keti Koti, wat in het Surinaams ‘gebroken ketenen’ betekent. Daarmee wordt verwezen naar de boeien waar de tot slaaf gemaakten mee vastgemaakt werden.

Het monument bestaat uit drie delen. Het eerste deel, het groepje mensen, verbeeldt het dramatische slavernijverleden. Het middelste deel staat symbool voor het heden waarin de muur van weerstand wordt doorbroken en het laatste beeld toont de toekomst en de drang naar vrijheid.

Oosterpark 9