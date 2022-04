Kifid: kosten nieuwe hypotheekakte bij eeuwige erfpacht voor bank

Beeld ANP / ANP

Het oordeel komt voort uit een klacht die door een Amsterdammer was ingediend. De man wilde van het voortdurende erfpachtrecht overstappen naar het eeuwigdurende erfpachtrecht; de mogelijkheid die de gemeente in 2020 aan Amsterdamse woningeigenaren bood. Met het eeuwigdurende erfpachtrecht staan de kosten voor de erfpacht voorgoed vast.

De overstap betekende dat de man ook een nieuwe hypotheekakte in moest dienen. De bank, in dit geval de Rabobank, is namelijk van mening dat de akte nodig is om haar zekerheden te behouden. Dat mag, vindt de geschillencommissie: ‘Als een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht mag een bank een nieuwe hypotheekakte verlangen.’

Vergoeden van kosten

Het waren echter de bijkomende kosten waarvoor de Amsterdammer naar het Kifid stapte. Meer dan 1000 euro moest er voor de nieuwe hypotheekakte worden betaald en dat vond de man onterecht. Zo oordeelt nu ook de commissie die het neerleggen van de kosten bij de consument ‘onredelijk’ vindt. Het risico dat zekerheidspositie van de bank in gevaar komt bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht, zou miniem zijn. Met de uitspraak moet de Rabobank de gemaakte kosten dan ook volledig aan de consument vergoeden.

De zaak kan als voorbeeld dienen voor soortgelijke gevallen, maar voorlopig is het wachten op het oordeel van de Commissie van Beroep. De Rabobank heeft namelijk laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan. Tot die tijd zal het Kifid soortgelijke klachten moeten aanhouden.