Kickbokstrainer Mike Passenier: ‘Badr Hari heeft me wereldberoemd gemaakt’

Mike Passenier is de trainer van kickbokser Badr Hari, die zaterdag in de ring staat. Beiden komen uit Amsterdam-Oost. ‘Het maakt niet uit of hij wint of verliest. Het maakt ook niet uit of je hem mag of niet: je gaat toch kijken.’

Mike Passenier, de kickbokstrainer van Badr Hari met als bijnaam Big Mike, zit aan een tafel in Mike’s Gym, zijn sportschool te Oostzaan. Het is een enorm complex, dat wordt gebruikt door zowel professionele kickboksers als reguliere sportschoolbezoekers.

Een van zijn klanten vraagt met een Brabants accent: “De laatste dagen heb ik bloed in mijn ontlasting, kan dat komen door de trainingen?”

Big Mike vertrekt geen spier en behandelt het als een volkomen normale vraag. De klant gaat door: “Kan het misschien komen door te diepe kniebuigingen? Dat de aambeien openspringen?” Weer blijft Passenier rustig en hij geeft het advies om naar de dokter te gaan.

Krijg je vaker dit soort vragen?

“Meestal is het op te lossen met logisch verstand. Als iemand me iets vraagt neem ik het serieus.”

Tijdens het gesprek wordt Big Mike voortdurend aangesproken, ook door de jonge professionele kickboksers die hij erna gaat trainen. De sportschool ligt in Oostzaan, maar volgens de eigenaar heet het hier binnenkort gewoon Amsterdam, als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Purmerend. Hij wijst de ene kant op, daar vlakbij ligt Amsterdam. En aan de andere kant ben je zo in Zaandam.

Zelf groeide hij op in Amsterdam-Oost, vanaf zijn vijfde jaar in het deel dat Betondorp heet. “De bovenlaag van de armen en de onderkant van de beter gesitueerden, daar woonden we tussen. Alles door elkaar, maar vooral blank.”

Zijn biologische vader heeft hij nooit gezien. “Geen behoefte aan. Of hij Surinaams was? Weet ik niet, nooit gevraagd aan mijn moeder. Ze zou het me zo vertellen, maar het interesseert me niet. Uit respect voor de man die me heeft opgevoed. Hij was mijn vader.”

“Ik was een half jaar oud toen hij met mijn moeder trouwde. Twee blanke mensen met een donker kind, in die tijd was dat een probleem. Zijn moeder was het er niet mee eens, mijn vader heeft een paar jaar geen contact gehad met zijn familie.”

Wat wilde je worden?

“Profvoetballer. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat ik kwaliteit tekort kwam en ik kreeg andere interesses, zoals uitgaan.”

Wat ging je doen?

“Ik begon in de Spiel-o-theek, een gokhal op het Rembrandtplein. Eerst rondlopen met drankjes, daarna achter de kassa, binnen een half jaar was ik bedrijfsleider. Toen werd mijn oudste dochter geboren en was ik een week weg. Na die week hadden ze een tekort in de kassa.”

“Ze vonden dat ik dat tekort moest bijbetalen, want ik ging over de kassa. Maar ik was er die week niet. Dat werd een hele zaak, ik ben dan principieel. Het was jammer dat ik geen andere keuze had dan weggaan, ik verdiende veel geld en wilde daar carrière maken.”

Die gokhal was wel de plaats waar hij Gilbert Ballantine ontmoette, op dat moment wereldkampioen kickboksen. “Die werkte als portier, alleen woog hij 65 kilo. Je kreeg daar groepen dronken Engelsen binnen en vrijgezellenfeesten. Als ze hun geld hadden verloren begonnen ze tegen die gokkasten te slaan en te schoppen, je moest ze eruit zetten. Dan maakt het niet uit of je wereldkampioen kickboksen bent. Het is gewoon straatvechten, zonder scheidsrechter erbij, je staat niet in een boksring.”

In een buurthuis in Oost begon Passenier met het geven van kickbokslessen. In 2003 opende hij een eigen ruimte in Noord, die in 2009 afbrandde. “In die tijd gebruikte je nog één keer per dag een dweil om de vloer schoon te maken. Nu is alles professioneler. We hebben speciale materialen om schoon te maken. Je kan hier geen voetschimmel krijgen.”

Waar moet een trainer goed in zijn?

“Je moet bijblijven in de technieken, de materialen, de apparaten, alles. Ik blijf me ontwikkelen. Je ziet vaak dat trainers snel opkomen en na vijf jaar weer weg zijn. Ik niet. En je moet meeleven met wie je traint. Een beetje, niet te veel.”

Waarom niet te veel?

“Omdat ze allemaal wat hebben. Drie keer per jaar liggen ze op sterven en kunnen ze niet komen trainen. Die ene keer dat ze echt op sterven liggen is het vreselijk en dan zie je ook snel genoeg wat er aan de hand is.”

Kun je aan de stijl van een kickbokser zien of die uit Amsterdam komt?

“Dat niet. Je ziet wel van welke boksschool hij is. En Amsterdam is al een paar jaar toonaangevend, wereldwijd. Ze komen niet van het platteland.”

Kun je zien of een kickbokser door jou wordt getraind?

“Nee. Ik voeg iets toe aan hun stijl, ik wil ze niet veranderen. Het is heel simpel, uiteindelijk is er maar één baas: de consument. Die bepaalt waar hij zijn geld aan wil uitgeven. Voor een onaantrekkelijke vechter komen ze niet terug. Op punten boksen, daar doen we niet aan. Het publiek wil een knock-out zien, of daar zo dicht mogelijk in de buurt.”

Zaterdag vecht Badr Hari in Parijs tegen tegen de Engelsman James McSweeney. De samenwerking tussen Hari en Passenier begon in 2006. “Ik kende hem daarvoor al, toen hij 72 kilo woog. Later kwam hij in ons management, maar ik trainde hem nog steeds niet. We hadden altijd discussies. Ik vond het niet netjes wat hij deed. Je moet geen ruzie maken buiten, dat hoort niet.” Ineens begint hij te lachen: “Ik verdien geld door mensen te laten vechten, je moet het niet gratis weggeven.”

Hoe begon de samenwerking?

“In Kroatië zat Badr alleen in zijn kleedkamer. Zijn trainers waren er niet. Ik weet niet waar ze uithingen, misschien liepen ze door de zaal. Voor een gevecht moet je bij je vechter zijn. Toen heb ik hem ingetapet.”

En daarna?

“Voor hij bij mij kwam trainen hebben we een paar regels afgesproken. Als je niet wil dat ik een mening geef moet je het me niet vertellen. Ik hou van bier drinken, dat vind ik lekker. Daarover hoef je niets tegen mij te zeggen. Als je wil dat ik ook niet praat over wat jij doet: vertel het me niet. Ik kan die dingen goed scheiden.”

“Het gaat mij om wat hier gebeurt, op de training. Als jij in de gevangenis zit of je vrouw slaat: het is mijn zaak niet, wij werken samen bij het kickboksen. Vertel je het me wel, dan geef ik mijn mening en gaan we ruzie krijgen. Als je niet komt trainen: ik hoef de reden niet te weten, maar stuur me wel een berichtje, zodat ik niet voor niks sta te wachten.”

Een paar jaar na het begin van jullie samenwerking is Badr Hari veroordeeld voor vijf geweldsdelicten.

“Ik oordeel niet, dat zei ik al. Ik ben daar ook niet bij geweest.”

Inmiddels zitten we naast de ring tijdens de training van de jonge professionele kickboksers. Passenier telt hoeveel aanwezigen er in deze ruimte zijn. “Zeventien mensen. Als hier nu iets gebeurt, heb je zeventien verschillende verhalen. Ik weet niet wat er met Badr is gebeurd, ik was er niet bij.”

Waarom trekt Badr Hari zoveel publiek?

“Omdat hij zichzelf goed verkoopt in de ring. Veel jongetjes kijken tegen hem op. Hij was een knock-outmachine, dat zien mensen graag.”

Wanneer heeft hij voor het laatst een wedstrijd gewonnen?

Na een korte stilte: “Dat weet ik niet, het zal een paar jaar geleden zijn. Het maakt niet uit of hij wint of verliest. Het maakt ook niet uit of je hem mag of niet: je gaat toch kijken, je wilt zien wat er gebeurt.”

“Hij heeft iets. Je weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren, maar wel dat het iets spectaculairs gaat zijn. Joerie Mes, Dick Vrij, Melvin Manhoef, Alistair Overeem, noem ze maar op: ik heb zoveel vechters getraind, die hebben me bekend gemaakt. Badr heeft me beroemd gemaakt, wereldberoemd.”

“De laatste jaren ging het bij ieder gevecht zo: Badr was aan het winnen, alleen kon hij het niet afmaken. Zaterdag moet hij het gewoon afmaken. Dan krijgt hij zijn schwung terug en kan hij nog een paar jaar doorgaan.”

Naast de ring hangt een gigantische poster van de opkomst van Badr Hari in Gelredome in Arnhem. “Tweeëndertigduizend man publiek, zoveel toeschouwers komen er niet als Vitesse speelt in dat stadion. Jij vraagt net of het onze band versterkt dat we allebei uit Amsterdam komen. Natuurlijk. Badr komt uit Oost, net als ik. Samen zijn we de hele wereld over geweest. In zo’n vol stadion zeggen we tegen elkaar: hier staan we dan, twee schoffies uit Oost.”

Mike Passenier (Amsterdam, 1969) is kickbokstrainer en eigenaar van Mike’s Gym in Oostzaan. Beeld Erik Smits

De stad van ... Mike Passenier Echt Amsterdams

“De hele dag. Hoe ik praat, wat ik zeg: in alles wat ik doe.” Accent

“Als ik op tv ben, denk ik daarna dat het echt te plat was. Maar ik ben een Amsterdammer, ik ben 54, het gaat niet meer veranderen.” Havermelk

“Het is jammer dat alles waar de stad voor staat aan het veranderen is. Aan de andere kant is het goed dat die buurten worden opgeknapt.” Huur of koop

“Als je kunt kopen: altijd doen.” Import

“Kunnen geen Amsterdammers worden. Je kan niet zijn wat je niet bent. Een Tukker is een Tukker, waar je die ook neerzet.”