Kickbokstrainer Kamal Chabrani spant kort geding aan: ‘De gemeente laat me in de steek’

Sportschoolhouder Kamal Chabrani: 'Ik wil niet opnieuw naar de rechter maar ik vind het gewoon echt niet kunnen dat de gemeente tijdens de wedstrijd zomaar even de spelregels verandert.' Beeld Lin Woldendorp

De zoemer gaat. “Jij moet het nog even afmaken,” roept Kamal Chabrani tegen een jongen. Terwijl de rest van de kickboksers mag uitblazen na een zware training, zet de bezwete pupil zich aan de laatste oefeningen. “Hij was te laat, daarom moet hij nog even door,” zegt Chabrani glimlachend.

In het sportschooltje aan het Adriaan van Swietenhof in Geuzenveld hangt de ammoniakgeur van zweet, heel veel zweet. In de oude opslagruimte van woningbouwvereniging Eigen Haard zit sinds 2015 de sportschool van Chabrani, Elite Training Center. Het zijn de laatste dagen van de sportschool. De buurt wordt gerenoveerd, het pand gaat tegen de vlakte. Chabrani moet er daarom per 1 november aanstaande uit.

November vorig jaar dacht Chabrani de oplossing voor dat probleem te hebben gevonden: Erwin van der Meulen, eigenaar van de bekende kickboksschool Chakuriki in de Van Hallstraat, riep mensen die belangstelling hadden om zijn sportschool over te nemen via social media op zich bij hem te melden.

Hoewel het pand in de Van Hallstraat eigendom is van de gemeente Amsterdam, mocht Van der Meulen van het gemeentelijk vastgoedbedrijf een nieuwe huurder zoeken. Enige voorwaarde was dat de nieuwe huurder moest voldoen aan een beleidsdoel: een sportschool die zich ook maatschappelijk inzet voor kwetsbare doelgroepen.

Gang naar de rechter

Chabrani en Van der Meulen kwamen mondeling overeen dat Chabrani 50.000 euro zou betalen voor de inventaris en het klantenbestand. Op 30 november 2021 presenteerde Erwin van der Meulen Chabrani als kandidaat-huurder aan de gemeente.

Dezelfde dag meldde zich echter het bekende Amsterdamse kledingmerk Patta bij Van der Meulen. Zij boden een aanmerkelijk hoger bedrag voor de sportschool: 90.000 euro. Daarop liet Van der Meulen aan de gemeente weten verder te willen met Patta.

Daarop ontstond het nodige gedoe. Zowel Chabrani, die jarenlang jongeren begeleidde, als Patta voldeden aan het beleidsdoel. Chabrani stelde zich op het standpunt: afspraak is afspraak en hield Van der Meulen aan de oorspronkelijke deal.

Een gang naar de rechter moest uitkomst bieden wie de sportschool mocht overnemen. Uiteindelijk besliste het Gerechtshof dat Van der Meulen de school aan Chabrani moest verkopen. In het arrest ging het Hof ervan uit dat de huurovereenkomst tussen de gemeente en Chabrani ‘conform de oorspronkelijk gevolgde procedure tot stand zal kunnen komen’.

Toch nieuwe procedure

De gemeente had inmiddels een nieuwe transparante selectieprocedure aangekondigd. Maar ook daarover was het Gerechtshof duidelijk: met het arrest was die nieuwe procedure niet meer nodig.

Op 11 oktober liet wethouder Rutger Groot Wassink in een raadsbrief weten het arrest van het Gerechtshof naast zich neer te leggen en de nieuwe selectieprocedure alsnog door te zetten. En daardoor voelt Chabrani zich behoorlijk in zijn wiek geschoten.

“Het arrest van het Hof was in juli. Ik heb in drie maanden tijd helemaal niets van de gemeente gehoord. Ze hebben me zelfs niet eens benaderd voor een kop koffie. Ze hebben me gewoon al die tijd laten bungelen.”

Eerder erkende een woordvoerder van de gemeente dat de hele gang van zaken rondom de sportschool aan de Van Hallstraat ‘geen schoonheidsprijs' verdient. Nu erkent de gemeente dat bij monde van de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink nog maar eens opnieuw.

Nieuw kort geding

Intussen begint Chabrani te geloven dat er van toeval geen sprake is. “De gemeente laat me in de steek. Zo simpel is het. Ik denk dat ze alles opzettelijk vertragen. De inschrijvingen voor de procedure moeten nog starten. Ze weten al maanden dat ik in november moet vertrekken. Het staat ook in het arrest. Zo ga je toch niet met mensen om?”

Nog niet bekend is hoe de nieuwe transparante procedure eruit gaat zien en aan welke vereisten een nieuwe huurder van Chakuriki moet voldoen. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat er komende week meer duidelijkheid komt over de hele procedure rondom Chakuriki.

Ondertussen is Chabrani opnieuw een kort geding gestart, ditmaal tegen de gemeente. “Ik wil gewoon mijn recht. Eerst zegt de gemeente dat ik het af moet handelen met Erwin van der Meulen. Terwijl ik dat doe, starten ze ineens een andere procedure. En als het Gerechtshof zegt dat ik gelijk heb, en dat de procedure overbodig is, maakt dat de gemeente niks uit. Ik wil niet opnieuw naar de rechter maar ik vind het gewoon echt niet kunnen dat de gemeente tijdens de wedstrijd zomaar even de spelregels verandert.”