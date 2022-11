Kickbokstrainer Erwin van der Meulen na overnamesoap sportschool Chakuriki: ‘Ik vecht voor mijn leven’

Erwin van der Meulen. Beeld Jean-Pierre Jans

Een mensenleven. Zolang komt Erwin van der Meulen in sportschool Chakuriki aan de Van Hallstraat in Amsterdam-West. “Ik ben er in 1975 als jongetje begonnen en heb me opgewerkt in alle rangen en standen,” zegt hij in het kantoor van zijn advocaat. In 1999 neemt hij de sportschool over van Thom Harinck, sinds die tijd staat zijn naam op het huurcontract met de gemeente Amsterdam, eigenaar van het pand. Twintig jaar maakt hij keurig de maandelijkse huur over. En dan komt corona.

Leden zeggen op en steunpakketten van de overheid, voor zover die worden toegekend, bieden geen soelaas. Vanaf januari 2021 kan Van der Meulen de huur niet meer opbrengen. Een halfjaar later is een faillissement onafwendbaar. “Ik had in oktober iemand die de sportschool wilde overnemen,” zegt van der Meulen. “Hij wilde 80.000 euro betalen voor de inventaris en de goodwill. Daarmee zou ik uit de financiële zorgen zijn.”

Als Van der Meulen het huurcontract uit 1999 er nog eens op naslaat, leest hij dat ‘indeplaatsstelling’ niet van toepassing is. Daardoor kan hij het huurcontract met de gemeente dus niet zomaar mag overdragen aan een nieuwe partij. “Ik had er geen enkele zeggenschap over.”

Oproep op Facebook

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf stelt zich desondanks coulant op. Om uit de financiële sores te raken, wordt Van der Meulen in de gelegenheid gesteld een nieuwe kandidaat voor te dragen. Maar mede doordat deze het afgesproken bedrag niet kan betalen, gaat de overname niet door. Op 27 november 2021 plaatst Van der Meulen daarom een oproep op Facebook waarin hij belangstellenden voor Chakuriki oproept zich te melden. “Er kwamen direct veel reacties binnen.”

Van der Meulen maakt afspraken met dertien gegadigden. Een van de eersten die langskomt, is Shermain Hellings. “Ik heb hem een rondleiding gegeven en hem verteld dat ik hem zou voordragen bij de gemeente,” aldus Van der Meulen. “Ik heb hem daarbij verteld dat de gemeente uiteindelijk zou beslissen; indeplaatsstelling was immers niet mogelijk.” Ter onderbouwing van deze bewering laat Van der Meulen een appje zien dat hij na afloop van de meeting stuurde aan Hellings. Daarin schrijft hij: ‘Ik heb er geen invloed op, Shermain. De gemeente heeft zijn eigen beleid.’ En: ‘Er zijn diverse overnamekandidaten voor mij.’

Zo gaat het, volgens Van der Meulen, ook met een andere kandidaat, kickbokstrainer Kamal Chabrani. “Ook tegen hem heb ik gezegd dat ik hem zou voordragen bij de gemeente en dat hij er met hun uit zou moeten zien te komen.” Chabrani verkeert echter in de veronderstelling dat hij een overeenkomst met Van der Meulen heeft afgesloten.

Sport en Bos

De volgende geïnteresseerde partij is het Amsterdamse streetwearmerk Patta. Ook dat meldt interesse te hebben in de sportschool. Maar nog voordat Van der Meulen het bedrijf als potentiële kandidaat bij de gemeente kan voordragen, is men daar al op de hoogte van de belangstelling. “Toen ik over Patta sprak, was die partij al bij Sport en Bos bekend,” zegt van der Meulen. “Ik heb Patta niet bij de gemeente geïntroduceerd, zij hadden zich al gemeld.”

Sport en Bos is verantwoordelijk voor het gemeentelijke sportbeleid. Een ambtenaar laat Van der Meulen op 2 december 2021 weten dat de sterke voorkeur van de gemeente bij Patta ligt. De gemeentelijke vastgoedmanager is daar een dag later ook al van op de hoogte. “Sport en Bos geeft aan voorkeur te hebben voor Pattou (Patta, red.),” mailt hij.

Van der Meulen vindt het best. “Patta zou mijn schuld overnemen en contact opnemen met mijn schuldenaren. In hun plan voor de sportschool was ook nog ruimte voor mij. Daarmee was ik dus uit de zorgen.”

Er ontstaat het nodige gedoe. Kamal Chabrani, die nog altijd vindt dat hij een overeenkomst heeft met Van der Meulen, start een gerechtelijke procedure. Afgelopen zomer krijgt hij gelijk van het Gerechtshof. Dat bepaalt dat Van der Meulen, hoewel géén sprake is van indeplaatsstelling, de sportschool alsnog aan Chabrani moet verkopen. De huurovereenkomst met de gemeente zou ‘conform de oorspronkelijk gevolgde procedure tot stand kunnen komen,’ aldus het arrest.

Kort geding

De gemeente is intussen al met een nieuwe selectieprocedure gestart. Op 9 november dient daarom een kort geding van Kamal Chabrani tegen de gemeente. Chabrani wil de gemeente daarmee dwingen alsnog een huurovereenkomst met hem te sluiten.

Hoewel verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink tijdens de Raadscommissie Economische Zaken stelt dat de hele gang van zaken ‘de stad te verwijten valt’, speelt Rolf Verduijn, huisadvocaat van de gemeente, tijdens het kort geding Erwin van der Meulen de zwartepiet toe: “Hij heeft er een potje van gemaakt.”

“De gemeente heeft gewoon heel snel voor Patta gekozen. Erwin kreeg groen licht om met Patta door te praten. Chabrani is daar boos over,” zegt Suzanne Knottnerus, Van der Meulens advocaat. “En nu de gemeente klem zit, wijst ze naar mijn cliënt.”

Dat de advocaat van de gemeente daarnaast heeft gesuggereerd dat Chabrani eventuele schade maar bij Van der Meulen moet gaan verhalen, is zowel zijn advocaat als Van der Meulen zéér in het verkeerde keelgat geschoten. Door de hele situatie verkeert hij aan de rand van de financiële afgrond en dreigt hij zelfs zijn huis te moeten verkopen.

“Ik vecht voor mijn leven,” zegt hij. “De gemeente heeft dit veroorzaakt. Ik zou het terecht vinden als ze mijn huurachterstand zouden kwijtschelden en een bemiddelende rol zouden aannemen.”