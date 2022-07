Kickboksschool Chakuriki wél voor Chabrani

Sportschool Dojo Chakuriki in 1994, toen de kickboksschool nog floreerde. Beeld Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

Het rommelt al enige tijd rondom de bekende kickboksschool Chakuriki in de Amsterdamse Van Hallstraat. Het pand is eigendom van de gemeente Amsterdam. Nadat eigenaar Erwin van der Meulen de huur niet meer kon betalen mocht hij, van het gemeentelijk vastgoedbedrijf, een nieuwe huurder voordragen.

In november vorig jaar plaatste Van Der Meulen een oproep op Facebook. Daarin riep hij geïnteresseerden op om contact met hem op te nemen. Kickbokstrainer Kamal Chabrani van Elite Training Center was een van de mensen die zich meldden. Omdat hij zijn locatie in Geuzenveld moest verlaten wilde hij Chakuriki graag overnemen.

Beide mannen kwamen mondeling overeen dat Chabrani 50.000 euro zou betalen voor de inventaris en het klantenbestand. Via berichten op WhatsApp werd de deal vervolgens beklonken. Op 30 november 2021 presenteerde Erwin van der Meulen Chabrani als kandidaat huurder aan de gemeente.

Patta

Dezelfde dag meldde zich echter het bekende Amsterdamse kledingmerk Patta bij Van der Meulen. Zij boden een aanmerkelijk hoger bedrag voor de sportschool: 90.000 euro. Daarop liet Van der Meulen aan de gemeente weten verder te willen met Patta. Aan Chabrani liet hij vervolgens weten dat het uiteindelijk aan de gemeente was om te bepalen wie het pand zou moeten huren.

Chabrani stapte daarop naar de voorzieningenrechter. Die oordeelde aanvankelijk dat hij onvoldoende kon onderbouwen dat er een koopovereenkomst tussen hem en Van der Meulen was. Het gerechtshof heeft nu besloten dat er wel degelijk sprake van een mondelinge afspraak. Daarnaast stelt het hof dat Van der Meulen zou bepalen wie zijn school mocht overnemen, mits diegene aan de gemeentelijke toetsingscriteria voldeed.

“Het was aan Van der Meulen om een koper te vinden voor zijn sportschool,” aldus het Hof. “Hij had daarbij het initiatief en de keuze.”

Schuld

Nu het hof Erwin van der Meulen beveelt om de overeenkomst met Chabrani alsnog na te komen, vist Patta achter het net. Chabrani moet 50.000 euro betalen voor de inventaris en het ledenbestand onder de voorwaarde dat de gemeente met hem een huurovereenkomst sluit. “Mijn cliënt wordt nu verantwoordelijk gehouden voor iets waar hij niet over kan beslissen maar de gemeente,” stelt Suzanne Knotterus, de advocaat van Van der Meulen.

Daarin heeft Knotterus gelijk. De gemeente heeft inmiddels namelijk besloten om een nieuwe procedure te starten waarbij Erwin van der Meulen buitenspel is gezet. Als de nieuwe procedure gevolgd wordt, kan Van der Meulen vermoedelijk fluiten naar betaling voor zijn inventaris en klantenbestand en blijft hij met een aanmerkelijke restschuld zitten.

Een woordvoerder van de gemeente kan nog niet zeggen wat er nu gaat gebeuren. “We zijn het arrest aan het bestuderen.”