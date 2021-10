Kickbokser Rodney G.: eerst rolmodel, nu verdacht van reeks gewelddadige verkrachtingen

Rodney G. bij de première van de film Suriname. Beeld Edwin Janssen

Een local hero. Zo valt Rodney G. met recht te omschrijven. G. groeide op in de Bijlmer. Tijdens een detentie in jeugdgevangenis ’t Nieuwe Lloyd ontdekte hij de vechtsport. Hij bleek aanleg te hebben. Wat volgde was een indrukwekkende carrière waarin G. menig kampioensgordel om zijn middel gespte.

Uitgaanspubliek kon Rodney G. tegen het lijf lopen bij de deur van discotheken in de omgeving van het Rembrandtplein. Zo was hij een tijd een van de portiers bij de roemruchte r&b-discotheek Ministry in de Reguliersdwarsstraat.

Stuntman en acteur

Na zijn pensioen als wedstrijdvechter werkte hij als stuntman en acteur. Zo figureerde hij als body double van Samuel L. Jackson tijdens de opnames van de film The Hitman’s Bodyguard. Daarnaast had hij bijrollen in de NPO-serie Vechtershart en de speelfilm Suriname.

Naast zijn filmcarrière hostte hij een radioshow en zette hij zich bij het Leger des Heils in voor jongeren met een gedragsstoornis. ‘Met de juiste hulp kun je iets van je leven maken,’ zei G. in 2019 in een interview met lokale krant Zuidoost en meer.

In de zomer van dat jaar maakte hij voor Salto de serie Rodney moet ook op de boot. In de serie, die ook werd uitgezonden via AT5, dompelde G. zich in het kader van Pride onder in de lhbtq-gemeenschap. “Omdat ik vind dat de gemeenschap in Zuidoost zich wat meer open moet stellen voor de gaycommunity.”

Beeld aan gruzelementen

Rodney G. gold, kortom, als het prototype geloofwaardige boodschapper: een echte Bijlmerjongen die na een justitiële uitglijer iets van zijn leven had gemaakt en zich in wilde zetten voor anderen. Dat beeld ligt inmiddels finaal aan gruzelementen. Hij wordt verdacht van een reeks verkrachtingen, vrijheidsberoving, stalking en poging tot doodslag. Zeven slachtoffers hebben zich gemeld bij het Openbaar Ministerie. Vier van hen hebben aangifte tegen G. gedaan.

Uit de tenlastelegging valt op te maken dat het seksueel misbruik met veel geweld gepaard ging. Op 9 december zou G. een van de slachtoffers zijn huis in hebben getrokken. Daarbij zou hij onder meer gezegd hebben ‘ik vermoord je’ en zou hij haar met een zweep hebben geslagen en hebben verkracht.

Een ander slachtoffer heeft bij de politie verteld hoe ze aan haar haren naar de grond werd gesleurd, werd getrapt en vervolgens werd verkracht. In de verklaring van een derde slachtoffer wordt gesteld het misbruik teruggaat tot 2010. Haar keel werd dichtgeknepen en er werd over haar heen geplast. Ook zou ze gedwongen zijn om de urine van G. van de grond te likken.

Rollenspel

Bob Tijkotte, de raadsman van Rodney G., vroeg dinsdag tijdens een pro-formazitting om de voorlopige hechtenis van G. op te heffen. Volgens de advocaat had het vermeende seksueel misbruik plaatsgevonden in de relationele sfeer. Daarbij was er sprake geweest van een soort rollenspel. “De zweep kwam vaker voor. Het was een relatie van aantrekken en afstoten. Dat er achteraf vervelende gevoelens naar boven komen, maakt nog niet dat er sprake is geweest van strafbare feiten."

Volgens officier van justitie Hetty Hoekstra is dat pertinent onwaar. Uit een opgenomen video zou blijken dat een van de slachtoffers wel degelijk aangaf te willen stoppen. Daarnaast wees ze erop dat zich de afgelopen tijd nieuwe slachtoffers van G. bij justitie hebben gemeld. “We hebben te maken met doodsbange slachtoffers die met heel veel moeite hun verhaal bij ons doen. Een aantal van hen staat onder behandeling vanwege de trauma’s die ze opliepen.” Verder benadrukte ze dat G. bij een eerdere schorsing van zijn detentie direct een van de slachtoffers had proberen te bewegen haar aangifte in te trekken.

“Het is niet zo dat ik zeg dat ik geen fouten heb gemaakt,” zei Rodney G. die vertelde in de gevangenis aan zichzelf te werken. Hij ontkent de verkrachtingen. “Mensen weten wat waar is. Ik ben echt niet perfect, maar ik ben niet dat beest.”

De rechtbank besloot dat G. in de gevangenis moet blijven. De behandeling van de zaak staat gepland voor januari volgend jaar.