Kick Out Zwarte Piet haalt geld op voor volgend jaar

Het streefbedrag van tienduizend euro was maandagochtend al ruimschoots gepasseerd. Kick Out Zwarte Piet spreekt de verwachting uit volgend jaar met honderden mensen actie te kunnen voeren tijdens intochten.



Dat kost alleen wel geld, net als de rechtszaken waar Kick Out Zwarte Piet naar eigen zeggen de rest van het jaar druk mee is. De meest recente zaak, die tegen de zogeheten Blokkeerfriezen die een demonstratie in Dokkum vorig jaar voorkwamen, werd begin deze maand wel gewonnen.



De 34 Blokkeerfriezen die in deze zaak taakstraffen tot wel 240 uur kregen opgelegd, zamelen ook geld in. Voor hen is inmiddels al meer dan twee ton opgehaald.



Arrestaties

Leden en sympathisanten van Kick Out Zwarte Piet demonstreerden het afgelopen weekend bij tien lokale Sinterklaasintochten. Op verschillende plekken keerden voorstanders, vaak voetbalhooligans, zich tegen de demonstranten.



In heel Nederland verrichte de politie dit weekend 62 aanhoudingen. Dat waren stuk voor stuk voorstanders van Zwarte Piet in zijn huidige vorm.