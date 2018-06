Khalid Jone van We Are Here: 'Wij willen informatie'

1.

We Are Here is een groep die bestaat uit ­criminelen, die gewone Amsterdammers uit hun huizen jagen.

Khalid Jone: "Wat op de Weesperzijde is gebeurd, is verschrikkelijk, een horrorscenario. Het was absoluut niet ons plan. We hadden ­eigenlijk een pand in het centrum op het oog, maar deze twee mannen gingen op eigen houtje op zoek naar een andere plek. Niemand weet waarom. We hebben ze inmiddels uit de groep gezet, want dit is niet waar wij voor staan. Ik wil heel graag mijn excuses aanbieden aan de bewoners."



2.

Dat We Are Here geen gebruik wil maken van de 24-uursopvang is ondankbaar.

"Laat duidelijk zijn dat we het initiatief voor de 24-uursopvang op prijs stellen. Daar zijn veel dakloze mensen mee geholpen. Maar niemand vertelt ons hoe de opvang eruit komt te zien en wat de voorwaarden zijn. Krijgen we wel juridische hulp en onderwijs? We hebben geen idee. Het is niet dat we er niet heen willen, we willen informatie. Je kan niet zeggen: hier heb je een huis, ga er maar in. Als mens wil je weten wat er in dat huis is."



"Een ander punt is de termijn van anderhalf jaar. Wat gebeurt er daarna met ons als er nog geen oplossing is? Ook dat vertelt niemand. In de Havenstraat mochten we destijds zes maanden blijven. De juridische hulp kwam pas na drie maanden op gang, dus er was vaak niet genoeg tijd om iets te bereiken. Toch werden mensen daarna weer op straat gezet of in detentie genomen. Dat willen we niet meer."



3.

Voor deze mensen is geen toekomst in ­Nederland. Ze moeten zich melden bij de Dienst Terugkeer & Vertrek en kunnen daar ­opvang krijgen.

"De meesten van ons zijn daar al eens geweest. Ik ook. Negen maanden zat ik in de vbl (de vrijheidsbeperkende locatie waar mensen worden ondergebracht voor ze worden uitgezet, red.) in Ter Apel. Daarna werd ik zonder opgaaf van reden de straat op gestuurd. Na een paar maanden rondzwerven, heb ik me aangesloten bij

We Are Here."