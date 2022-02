Khaled A. langer vast voor vuurwerkbommen in De Pijp

De bewuste vuilcontainer in de Govert Flinckstraat, waar het hoogoplopende burenconflict begon. Beeld Sophie Saddington

De ernst van het de zaak en de maatschappelijke onrust na de vuurwerkexplosies in de straat zijn groot. Dat zei de rechter dinsdag tijdens de pro-formazitting.

Het drietal wordt ervan verdacht vuurwerkexplosies te hebben veroorzaakt bij de woning van hun overburen in de Govert Flinckstraat. Ook zouden er levensbedreigingen tegen die buren zijn geuit. Aan de vuurwerkexplosies ging een ruzie vooraf over het neerzetten van afval in hun straat.

Vuilcontainer

Het conflict draaide om de ondergrondse vuilcontainer in de smalle straat die al jarenlang een doorn in het oog is van de bewoners. Veel vuilnis belandt niet in, maar naast de container.

De overburen van het stel troffen op een dag naast de container verhuisdozen met naamstickers van A. en M. erop aan. De twee mannen deden een met hun naam en adres ondertekend briefje in de bus van de nieuwe bewoners, A. en M.

Nog diezelfde avond stond het stel bij hen voor de deur om verhaal te halen. Ze wensten niet aangesproken te worden en maakten de mannen uit voor ‘vuile flikkers’.

Op 31 oktober en in de eerste week van november vorig jaar werden de woning van de mannen en de woning ernaast getroffen door vuurwerk waardoor de ramen sneuvelden.

Toneelspel

“Er is veel maatschappelijke onrust in de straat geweest na de ontploffingen. A. stond er als verbaasde toeschouwer bij. Met dit toneelspel probeerde hij de buurtbewoners om de tuin te leiden. Dat had grote impact op de buurt,” zei de rechter.

De rechtbank besloot de voorlopige hechtenis van A. niet op te heffen. Er zijn volgens de rechtbank te ernstige bezwaren tegen schorsing van de voorlopige hechtenis vanwege A.’s vermoedelijke betrokkenheid bij de explosies. Ook is er sprake van een geschokte rechtsorde, oordeelde de rechtbank.

Daisy M. was al eerder vrijgelaten, omdat zij moeder is van een baby van negen maanden. Zij zitten samen in een calamiteitenwoning van de gemeente waar ze over een tot twee maanden uit moeten. M. vreest dan op straat te belanden. Het gezin heeft grote financiële problemen en meerdere schulden.

Andere woning

M.’s partner is kostwinner. Ze is zelf werkloos. “Als mijn partner vrijkomt, hebben we weer geld en kunnen we op zoek naar andere woning,” betoogde ze.

Nino K. zal opnieuw worden gehoord door de rechter-commissaris. Hij wil volgens zijn advocaat niet in vrijheid worden gesteld. “Hij wil graag meewerken aan een behandeling in een kliniek.”

Op 26 april volgt een tweede pro-formazitting. Op 25 mei is de inhoudelijke behandeling van de zaak.