KFC kon niet achterblijven: Amsterdamse proef met chickenburger zonder kip

Chickenless Chickenburger van KFC. Beeld KFC

Het klinkt voor sommige klanten misschien als vloeken in de kerk, maar KFC wil graag zien hoe klanten er tegenover staan: een vegetarische variant op het menu. Daarom test KFC Nederland vanaf maandagochtend voor het eerst een kipburger zonder kip: de Chickenless Chicken Burger.

Het broodje is niet gemaakt van soja, zoals veel andere burgervarianten, maar van een ingrediënt dat Quorn Mycoproteïne heet. Volgens KFC is het een ‘zeer duurzame en voedzame bron van eiwitten', een product dat in Europa wordt gemaakt.

De nieuwe burger is op dezelfde manier gepaneerd als de originele kipburger van KFC. Logisch, want die staat bekend om zijn knapperigheid. De burger is een week lang te bestellen bij KFC Akerpoort, alleen in een menu dat 7,45 euro kost. Je kunt het tijdelijke menu volgens KFC het beste vergelijken met het Zinger Burger Menu, of het Fillet Burger Menu. Die kosten 6,95 euro.

De Crispy Zinger Burger, met kip. Beeld Shutterstock

Op is op

De keten, die ruim 23.000 restaurants wereldwijd heeft, laat weten met de introductie van de KFC Chickenless Chicken Burger recht te willen doen aan ‘haar missie om voor iedereen te zijn’. Dat houdt in: niet alleen voor vleeseters, maar ook voor flexitariërs en vegetariërs.



Mocht de test, die tot en met zondag duurt, positief uitpakken, dan zal de burger begin 2020 op het menu komen in de zeventig Nederlandse vestigingen van KFC. Er is beperkte voorraad, waarschuwt de van oorsprong Amerikaanse keten: dus op is op.

Foodtrendwatcher Esther van Haanschoten vindt het logisch dat KFC met deze proef komt. “KFC speelt met deze Chickenless Chicken Burger in op de behoefte van een steeds grotere groep consumenten om af en toe geen vlees te eten, de welbekende flexitariër, en mensen die helemaal geen vlees eten,” legt ze uit. “Waar supermarkten de laatste twee jaar hun assortiment in vleesvervangers enorm hebben uitgebreid, zie je dat ook grote foodservice-restaurants hun assortiment verbreden met een alternatief.”

Zo heeft McDonalds een vleesloze optie voor hun McChicken in het assortiment. Haanschoten: “En onlangs maakte de Vegetarische Slager bekend dat zij voor 25 Europese landen een vleesloze Whopper gaan leveren aan Burger King. Dat KFC nu ook een burger lanceert waarbij een alternatief voor kip wordt gebruikt, is daarom niet meer dan logisch en heel verstandig.”