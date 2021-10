Keuzestress met ADE? Deze evenementen mag je niet missen

Beeld Brunopress

Twintig minuten lang je volledig overgeven aan de muziek van de dj en producer Patrice Bäumel. Voor deze ‘deep-listeningexperience’ heeft de Duitser speciaal een muziekstuk gecomponeerd waarbij bezoekers weg kunnen dromen. Met speciale koptelefoons van Philips en de productie in handen van Audio Obscura, moet dat goedkomen.

15 en 16 oktober, Bimhuis. Prijs: gratis; wel dient een tijdslot geboekt te worden.

De naam zegt het al: tijdens deze clubavond staan vrouwelijke dj's centraal. Al sinds 2011 is Women of House te vinden op ADE en tot nu toe is het altijd een groot succes geweest. Onder anderen het Nederlandse duo Kimono, de Britse Sagia en de Amerikaanse dj First Lady zullen deze avond de beste houseplaten draaien.

15 oktober, gaybar Prik

De mensen van Music Moves zetten zich in om de dansvloer toegankelijk te maken voor iedereen. Tijdens ADE organiseren ze verschillende evenementen zoals een feestje voor mensen met een geestelijke beperking of hardhorenden. Het sympathieke Music Moves organiseert ook een showcase in inloophuis Makom met de meest talentvolle dakloze- en straatmuzikanten.

15 oktober, inloophuis Makom

Ook dit jaar ontbreekt het Metropole Orkest niet in de Melkweg. Samen met Weval zullen ze optreden in de grote zaal. Dit duo, bestaand uit Harm Coolen en Merijn Scholte, maakt al meer dan tien jaar samen hypnotiserende en aanzwellende synths met ratelende ritmes en invloeden van psychedelische rock. Elektronisch ontmoet akoestisch deze avond.

13 oktober, Melkweg

Tijdens ADE valt regelmatig op hoeveel liefde er binnen de dancescene is voor klassieke muziek. In de Zuiderkerk zal pianist Ivo Janssen de Canto Ostinato van componist Simon ten Holt ten gehore brengen, terwijl kunstenaar Boris Acket daar een audiovisuele show bij verzorgt.

16 oktober, Zuiderkerk

De avontuurlijke techno-dj Jochem Paap, bekend als Speedy J, organiseerde de afgelopen maanden jamsessies in zijn studiokelder in Rotterdam vol apparatuur. Die waren vervolgens via een livestream te volgen. Nu gaat hij zo’n sessie doen in Paradiso en neemt hij een berg vrienden mee onder wie Colin Benders. Ook al zo’n gekke professor die vaak bakken analoge apparaten meeneemt. Verwacht veel spannend gepiep, geknor en gezoem.

16 oktober, Paradiso

Mocht je van groots en meeslepend houden, dan mag dit feest niet op je lijstje ontbreken. Op deze avond zal namelijk de beste dj van de wereld bekendgemaakt worden. Verwacht een awardshow met grootse namen als Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren en Don Diablo.

13 oktober, Afas Live

Bij de mannen van Into the Woods, ook bekend van het knotsgekke festival Wildenburg, weet je dat het qua aankleding en sfeer op hun festivals wel goed zit. Zoveel liefde stoppen ze daarin. Op vrijdag en zaterdag nemen ze de NDSM-werf over met een line-up die bol staat van de smaken. Van de Spaanse technoveteraan Oscar Mulero tot de altijd energieke tijgers van het Rotterdamse hiphopcollectief De Likt. Bij die laatste weet je dat het dak eraf gaat.

15, 16 Oktober, NDSM-werf

Verstokte Awakeningsfans zullen niet kunnen wachten om na meer dan 20 maanden weer eens te kunnen dansen in de technotempel die de Gashouder is. Maar de organisatie moest door de verplaatsing van de dag ook uitwijken naar de Ziggo Dome en laat daar nou net op vrijdag de meest spectaculaire line-up staan met Enrico Sangiuliano, Nina Kraviz, Charlotte de Witte en Amelie Lens.

14 Oktober, Ziggo Dome

Misschien wel de bijzonderste locatie waar met ADE gefeest kan worden: de 17de-eeuwse Koepelkerk in het centrum. De Nederlandse EDM-dj Mike Williams, bekend van hits als Wait another day, Lullaby en Without you tovert voor zijn show de kerk om tot nachtclub.

15 oktober, Koepelkerk

Nog zo'n gebouw waar je normaal niet zo snel komt: het hoofdkantoor van G-Star RAW langs de A10 in Zuidoost. Een gedeelte van het gebouw, ontworpen door Rem Koolhaas, zal door Audio Obscura omgetoverd worden tot dansvloer. Wie van stevig doorstampen houdt, moet op de zaterdag een kijkje gaan nemen.

16 oktober, hoofdkantoor G-Star RAW

Deze feestjes in de Hollandsche Manege hebben zelfs tot raadsvragen geleid. Hoe moest het dan met de paarden als er zo’n 1400 feestgangers in de bak staan te dansen? Inmiddels heeft burgemeester Halsema bezworen dat de paarden elders worden ondergebracht. Wat er dan precies gaat gebeuren in de manege is nog onduidelijk. De organisatie hult zich wat dat betreft in stilzwijgen.

15, 16, 17 oktober, Hollandsche Manege

Danceliefhebbers die hun kennis willen testen, moeten naar de Dutch Dance Quiz. In een twee uur durende show nemen twee teams met onder meer radio dj Sander Lantinga en iconen als DJ Jean en Dano het tegen elkaar op. Dertig jaar Nederlandse dancegeschiedenis zal de revue passeren: van legendarische (illegale) raves, Amsterdamse clubs als de Roxy en de iT en Nederlandse acts als 2 Unlimited die internationaal doorbraken.

15 oktober, Interntionaal Theater Amsterdam (Leidseplein)