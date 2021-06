Keti Koti-schoolontbijt om samen stil te staan bij afschaffing slavernij

Beeld Keti Koti

De pilot zal bestaan uit ontbijtbijeenkomsten, waarbij Amsterdamse basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 elkaar leren kennen. Daarnaast zullen ze praten over de betekenis van Keti Koti nu en in de toekomst. Aan deze eerste editie doen vijf scholen mee: de Olympiaschool in stadsdeel Zuid en Onze Wereld, De Achtsprong, Wereldwijd en Crescendo, alle vier scholen in Zuid-Oost.

Naast samen eten, is er een educatief programma waarbij de kinderen met elkaar in gesprek gaan over de slavernij. “Hoe wij het verleden in het heden beleven, hangt in hoge mate af van wie we zijn. Dit komt onder andere door welke kleur je hebt, welke naam we hebben en wat we meemaken in het leven,” vertelt Eline Minnaar-Kuiper van erfgoedcentrum Imagine IC. “Bij deze meerstemmigheid willen we tijdens het ontbijt stilstaan met de leerlingen.”

Nationale feestdag

Afgelopen maand vroegen de vier grote steden in een gezamenlijke brief het nieuwe kabinet om meer betrokkenheid bij het thema slavernijverleden, waarbij werd voorgesteld om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. ‘Het zou een dag moeten zijn om te rouwen en te vieren, om naar geleerde lessen uit het verleden te kijken en naar een gedeelde toekomst.’

Bij Imagine IC hebben ze gemerkt dat kinderen uit verschillende stadsdelen Keti Koti heel verschillend beleven. “In Zuid-Oost speelt slavernij meer dan in andere stadsdelen. Daar leven de verhalen nog binnen families. Kinderen uit andere stadsdelen horen nauwelijks iets over dit verleden. We hopen dat de leerlingen echt naar elkaar gaan luisteren en persoonlijke verhalen van hun families misschien wel delen. Hopelijk voelen ze zich straks ook meer bij elkaar betrokken.”

Het schoolontbijt vindt plaats op 28 en 29 juni en op 1 juli in het gebouw van Imagine IC. Tijdens het ontbijt zullen leerlingen van het ROC Amsterdam en studenten van de Reinwardt Academie aanwezig zijn ter begeleiding.