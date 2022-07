Keti Koti in het Oosterpark: wat gaat er vandaag gebeuren?

Burgemeester Femke Halsema legt een krans tijdens een vorige editie van Keti Koti. Beeld Koen van Weel/ANP

Wat staat er vrijdag te gebeuren?

Vrijdag is het 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en het slavernijverleden wordt herdacht. Dit gebeurt traditiegetrouw in het Oosterpark. De feestelijkheden beginnen om 11.00 uur met de Bigi Spikri: een kleurrijke optocht waarin mensen in traditionele kleding van het Waterlooplein naar het Oosterpark lopen.

Rond 13.00 uur start de officiële herdenkingsdienst. Dit gebeurt bij het Nationaal Monument Slavernijverleden en Erfenis aan de kant van het OLVG-ziekenhuis.

Direct na de herdenking gaat het Keti Koti Festival van start. In het Oosterpark treedt een breed scala aan bands, kunstenaars en spoken word-artiesten op verschillende podia op. Grote blikvanger dit jaar is de Jamaicaanse band Inner Circle, die in 1992 een nummer 1-hit scoorde met het nummer Sweat (A La La La La Long). Om 22.00 uur loopt het programma in het Oosterpark op zijn einde.

Wie is er aanwezig bij de Keti Koti-viering?

Naast genodigden uit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap zijn er bij de herdenkingsdienst ook altijd politici aanwezig. Dit jaar zullen onder meer de ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba er zijn. Ook de ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika komen naar het Oosterpark. Vanuit de Amsterdamse politiek woont burgemeester Halsema de herdenking bij.

Maar de viering is niet alleen voor genodigden. De organisatie van Keti Koti festival hoopt juist een breed publiek naar het Oosterpark te trekken. “Jong en oud, zwart én wit,” zo benadrukte organisator Ivette Forster al in de podcast Amsterdam wereldstad. “Het is onze gedeelde geschiedenis, daar moeten we samen bij stilstaan.”

Hoe wordt Keti Koti buiten Amsterdam gevierd?

De Nationale herdenking is dus in het Oosterpark, maar op steeds meer plekken in Nederland worden er op 1 juli evenementen georganiseerd. Zo zijn er ook herdenkingsdiensten, festivals en optochten in onder meer Rotterdam, Groningen en Utrecht.

Maar dat is Nederland. Keti Koti is van oorsprong een Surinaamse feestdag. Daar worden de samenkomsten over twee dagen verspreid: op 30 juni wordt het slavernijverleden herdacht en op 1 juli wordt de vrijheid gevierd. Vergelijkbaar dus met de manier waarop in Nederland 4 en 5 mei wordt georganiseerd.

Vorig jaar maakte burgemeester Halsema excuses voor het slavernijverleden van Amsterdam. Volgt de regering dit jaar?

Nee, dat is niet de verwachting. Er zullen bij de herdenkingsdienst wel ‘afgevaardigden van het kabinet’ aanwezig zijn, maar zij zullen geen officiële excuses maken. Gefluisterd wordt dat dit volgend jaar, tijdens de editie van 2023, wél gaat gebeuren. Het is dan precies 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft (1863) en 150 jaar geleden dat de tot slaaf gemaakten daadwerkelijk vrij waren (1873).

En hoe zit het met die officiële vrije dag? Gaat die er nog van komen?

Een groeiend aantal Amsterdamse organisaties en bedrijven vindt dat 1 juli een nationale feestdag moet worden en sluit zich aan bij de hashtag #1julivrij. Op de website van De Goede Zaak staan zo’n tachtig organisaties die hun personeel al vrij geven op deze dag. Ook zijn er een aantal bedrijven waar medewerkers hun officiële vrije dagen kunnen inzetten op dagen die bij hen passen. Op die manier kan een medewerker bijvoorbeeld zijn vrije dag met kerst inruilen voor een vrije dag tijdens het Offerfeest of kan iemand doorwerken met Hemelvaart, om zo met Keti Koti een betaalde vrije dag op te kunnen nemen.

Voorlopig blijven dit soort tussenoplossingen nodig, want een nationale vrije dag op 1 juli is nog ver weg. Een petitie met het voorstel werd vorig jaar 60.000 keer ondertekend, maar de motie sneuvelde in de Tweede Kamer.

