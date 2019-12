Kerstontbijt bij kaarslicht: korte stroomstoring rond Vondelpark

Beeld Shutterstock

Duizenden huishoudens aan de noord- en zuidzijde van het Vondelpark, rond de Overtoom en het Museumplein, hadden precies een uur lang geen stroom. Het ging in ieder geval om de postcodes 1054, 1071 en 1072.

De oorzaak is vooralsnog onbekend. “Er was geen kabelschade of iets dergelijks, dus het is lastig te zeggen wat ervoor heeft gezorgd,” zegt een woordvoerder van netbeheerder Liander. “Er zijn namelijk geen werkzaamheden, want ook alle aannemers zijn vrij vandaag.”