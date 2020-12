Kerstgedachte springlevend in Amstelkwartier: pakketbezorger krijgt 4000 euro

Elk jaar krijgt postbezorger Nurullah Pamuk (44) een kerstbonus van de bewoners aan de Spaklerweg, maar dat deze dit jaar zo groot zou uitvallen, had ook initatiefnemer Ellen van Veen (27) – arts en docent aan de Universiteit van Amsterdam – niet verwacht. “Normaal doen we een kleinigheidje voor hem: Pamuk kent ieders naam in de straat en weet precies wie wanneer thuis is. Hij is ontzettend betrokken, dat zorgt ook voor veel verbinding in de wijk.”

Dit jaar heeft Pamuk, met dochters van vier en acht jaar oud, ‘ongekend hard’ moeten werken, zegt Van Veen. “Desalniettemin blijft Pamuk altijd ontzettend positief, ook onder hoge druk. Hij maakt altijd een praatje, wil altijd weten hoe het met je gaat.” Dus had ze het idee opgevat, met vijf andere buren, om Pamuk des te meer te verrassen dit jaar. “We hebben daarom de hele wijk ingezet.”

Kerstpakket

Uiteindelijk hebben meer dan 400 adressen gedoneerd en is er 4197 euro opgehaald. “Dat hadden we nooit durven dromen,” zegt Van Veen.

Woensdagavond moest Pamuk werken tussen acht en tien uur ’s avonds. Vervolgens is hij naar de binnentuin van Villa Mokum gelokt, waar buurtbewoners vanaf hun balkons voor hem applaudisseerden. Daar mocht hij de cheque in ontvangst nemen, met een kerstpakket van onder meer chocola, amandelspijzen en koekjes.

“Hij was vooral in het begin echt sprakeloos,” zegt Van Veen. “Hij zei: ik ga dit nooit vergeten, hier werken voelt als thuiskomen.”

Steekkarren kwijt

“Ik ben nog steeds gechoqueerd,” zegt Pamuk donderdag. “Die wijk is echt gek geworden. Ik wist van niets. In mijn leven heb ik nog nooit zo’n cadeau gekregen.” De postbezorger, die al vijf jaar in de wijk werkt, koestert warme herinneringen aan de buurt: toen hij een keer zijn steekkarren was verloren, heeft de buurt geld opgehaald waarmee hij nieuwe kon kopen.

Wat Pamuk met het geld gaat doen? “Een beetje gaat naar de kinderen, sowieso kleding kopen voor hen. Dit jaar zat er geen vakantie in, maar misschien volgend jaar wel.”