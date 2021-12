Kerstboom van 18 meter hoog staat weer op de Dam

Beeld ANP

De boom is versierd met 40.000 ledlampjes. Jan Klaassen stak woensdagmiddag de lichtjes in de boom aan vanuit zijn poppenkast.

Chef kerstboom Hans van Zurk reed heen en weer naar Elsdorf om de boom uit te zoeken. Een particuliere tuinder liet de boom groeien. “De boom komt dus niet uit een bos,” licht Van Zurk toe. “Daar staan ze in de verdrukking.”

Ook dit jaar gaat de boom in januari naar de olifanten in Artis. De stam en dikke takken worden aan de olifanten gevoerd, de wat smallere takken aan de hoefdieren. “Van de geur worden die beesten ontzettend blij,” vertelt Van Zurk. ”Tijdens het binnenrijden met de shovel zitten de olifanten veilig in hun verblijf. Het is elke keer weer mooi om te zien hoe ze daar trompetterend uitkomen, nadat we de takken hebben neergelegd.”

De boom is in het echt te bekijken, maar ook via de webcam op de Dam.