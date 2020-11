Kerstbomenbos in Noord gaat na de kerst dicht

Het kerstbomenbos aan de Sixhavenweg. Beeld Voortuin van Noord

Boswachter Nancy Wiltink begon het kerstbomenbos illegaal, op een strookje grond naast de Willemsluis. Een jaar later mochten de bomen legaal worden teruggeplaatst op een bouwterrein aan de Sixhavenweg. Dat het tijdelijk zou zijn, wist Wiltink, maar nu moeten de dennen dan echt wijken voor de aanleg van een brug en fietspad.

Er staan bijna 300 bomen, meer pasten er niet, ook al was er altijd meer interesse. Wiltink zocht lang naar een andere plek, maar dat bleek onmogelijk. Jaarlijks staan er ongeveer 140.000 kerstbomen in Amsterdamse huizen, schat Wiltink. Als die allemaal geplant moeten worden is daar 14 hectare grond voor nodig, bij voorkeur zanderige bosgrond. “Dat lukt nooit binnen de stad. Misschien dat elders een Amsterdams kerstbomenbos kan komen, maar ik ga dat niet doen.”

Weesbomen

Begin december kan iedereen die begin dit jaar een boom heeft geplant deze boom komen uitgraven. De bomen die niet zijn opgehaald, worden ter adoptie aangeboden aan nieuwe huishoudens. Alle bomen kunnen in januari weer worden ingeleverd in de Fruittuin van West in Nieuw-West.

Voor wie niet zulke groene vingers heeft, zijn er ook weesbomen die de zomer minder goed hebben overleefd. Bomen met een bruine achterkant, wat dode takken of haaruitval kunnen niet worden herplant en mogen weg tegen elk aannemelijk bod.

Aandacht

Wiltink heeft veel geleerd de afgelopen vier jaar. “De meeste kerstbomen met kluit uit een tuincentrum of supermarkt zijn al uitgedroogd en niet geschikt om terug te planten. Vaak zijn ze ook met gif bespoten en dan redden ze het niet. Met een Nordmanspar kun je het sowieso vergeten.”

Het eerste jaar overleefde slechts dertig procent van de bomen in het kerstbomenbos de zomer, nu is dat ongeveer 85 procent. Als je zelf een duurzame kerstboom wil om terug te planten, is het belangrijk om een geschikte boom te kiezen, bijvoorbeeld via adopteereenkerstboom.nl. Wiltink: “Een kerstboom die je in de winter uit de grond haalt om bij 25 graden in de woonkamer te zetten, vraagt wel wat aandacht.”

De kluit moet goed vochtig blijven en in een pot met gaatjes en houtsnippers staan. Mest de boom in de tuin bij met speciale mest voor kerstbomen. Snoei hem af en toe, maar niet vlak voordat je hem uit de grond haalt.

Stadsboer

Wiltink gaat naast het kerstbomenbos in de Voortuin van Noord verder als stadsboer. In de moestuinschool leidt ze mensen op die willen leren zelf sla, bonen en bietjes te verbouwen. Ook hier is inmiddels een wachtlijst voor. “We mogen voorlopig een jaar blijven en zoeken dus naar een nieuwe plek. En als iemand een nieuwe plek heeft voor het kerstbomenbos mogen ze altijd contact met me opnemen voor advies.”

Kerstbomenbos Amsterdam-Noord