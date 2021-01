Kerstbomen slingeren als vanouds door Amsterdam – ondanks nieuw ophaalbeleid

Mahlerplein, Zuid. Beeld Nina Schollaardt

Het klinkt zo simpel: breng je afgedankte kerstboom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt en de gemeente komt hem ophalen. Elke dag, van 4 januari tot en met 1 februari. De gemeente hoopt dat het dé oplossing is voor het kerstbomenprobleem waar de stad de afgelopen jaren de hele maand januari mee kampte. Afgedankte nordmannen, blauwsparren en andere bomen bleven soms wekenlang in de Amsterdamse straten liggen.

Maar ondanks de duizend speciaal aangewezen inzamelpunten door de hele stad liggen kerstbomen ook dit jaar overal en nergens. Tussen containers, op parkeerplaatsen, midden op de stoep – het maakt veel Amsterdammers weinig uit, zolang dat ding maar de deur uit is.

Postjesweg, West. Beeld Nina Schollaardt

Het is voor veel mensen nog even wennen, zegt een gemeentewoordvoerder. “Het is een heel nieuw systeem, dus we verwachten niet dat we iedereen meteen hebben bereikt.”

Zwerfbomen

Volgens de woordvoerder is de gemeente voorbereid op ‘zwerfbomen’. “Die worden ook gewoon opgehaald. In Centrum, West en Nieuw-West rijdt de groenvoorziening ook extra rondes om zwerfbomen op te pikken. In andere stadsdelen gaan ze met het grofvuil mee.”

De gemeente heeft nog geen beeld van het aantal kerstbomen dat wél netjes naar een inzamelpunt wordt gebracht. “We zijn pas maandag begonnen met ophalen, dus daar is nog weinig over te zeggen. Maar we zien wel dat daar in ieder geval ook bomen liggen.”

Overigens heeft het niet overal in de stad met de laksheid van de Amsterdammer te maken dat kerstbomen niet naar inzamelpunten worden gebracht. Zo is er op heel het Java- en KNSM-eiland (samen drieduizend huishoudens) geen inzamelpunt te vinden. In andere delen van de stad, zoals Kadoelen en Floradorp, is slechts één punt voor de hele wijk. Volgens de woordvoerder zijn het de stadsdelen die locaties hebben aangedragen. Waarom sommige wijken zijn overgeslagen is haar niet duidelijk.

Chassestraat, West. Beeld Nina Schollaardt

De problemen met kerstbomen zijn overigens allerminst nieuw. De afgelopen twee jaar lukte het de gemeente ook maar niet de kerstbomen binnen een fatsoenlijke tijd op te halen. Vorig jaar was er, zei een gemeentewoordvoerder toen, ‘geen rekening mee gehouden dat zo veel Amsterdammers hun boom rond dezelfde tijd aan de straat zouden zetten’.

Een jaar eerder waren het kapotte ophaalwagens die voor problemen zorgden. De belofte van een chocoladereep voor wie zijn kerstboom naar een van zes afvalpunten in de stad zou brengen leverde toen ook weinig op.

Duurzaam kerstboomcadeau De gemeente heeft dit jaar twee inzamelplekken ingericht waar je in ruil voor je kerstboom een duurzaam cadeau krijgt dat is gemaakt van kerstbomen. Stadsdeel Zuid

Stadionplein, ter hoogte van nummer 29

4 tot en met 10 januari

Tussen 11.00-15.00 uur

Stadsdeel West

Wachterliedplantsoen

Vrijdag 8, 15 en 22 januari

Tussen 11.00-15.00 uur

Huidenstraat, Centrum. Beeld Nina Schollaardt

Keizersgracht, Centrum. Beeld Nina Schollaardt

Reinier Claeszenplein, West. Beeld Nina Schollaardt

Koningsplein, West. Beeld Nina Schollaardt