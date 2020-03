Kermis Westerpark afgelast door coronavirus: ‘Een catastrofe’

Beeld ANP

Door de maatregelen die het kabinet donderdag aankondigde zag de organisatie van de kermis in het Westerpark zich genoodzaakt om de kermis af te gelasten. “We zijn op dit moment aan het afbreken. Wat kan je verder doen?” vraagt Stuy zich af. “Ik ga geen mensen bij elkaar brengen als dat gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Mensen komen uit alle hoeken van het land en dan is het niet verantwoord. Ook de kermis van volgende week in Osdorp gaat niet door.”

De kermis in het Westerpark is een groot evenement. “Verspreid over de hele dag krijgen we, bij goed weer, duizenden bezoekers,” zegt Stuy. Vanaf vrijdag 13 maart zou de kermis tien dagen lang open zijn van 13.00 uur tot 23.00 uur.

De maatregelen raken organisator Frans Stuy hard. Ook andere ondernemers - vooral in de horeca- en evenementenbranche - zijn de dupe van de verregaande maatregelen. “Het is een catastrofe voor mij en alle ondernemers. Zeer verdrietig. Zij moeten geholpen worden door het kabinet,” aldus de organisator.

Niet alle attractieparken sluiten de deuren volledig en dat kan niet op goedkeuring rekenen van Stuy. “Ik krijg op sociale media veel reacties dat bijvoorbeeld De Efteling wel open is. Ik doe dat dus niet. Het gaat om het eergevoel en om het risico op het gevaar voor de samenleving te beperken.”