Kermis Osdorp woensdag rustig verlopen na drie avonden onrust

Politie loopt over de kermis in Osdorp na aanhoudende onrust. Beeld ANP

De politie wil daarbij wel ‘de kanttekening plaatsen’ dat er fors is geïnvesteerd in politie, buurtvader en -moeders en straatcoaches. “Mede daardoor is de avond rustig verlopen,” aldus een woordvoerder. “Maar dat is natuurlijk niet wat je standaard bij een kermis wil inzetten.”

Nadat de situatie zondagavond grimmig werd door jongeren die vochten en vuurwerk gooiden, moest de kermis vanaf maandag om 19.00 uur in plaats van 22.00 uur dicht. Maar ook daarna kwamen jongeren samen om rotzooi te trappen, spullen te vernielen en de politie uit te dagen en te bekogelen met vuurwerk.

Dinsdagavond werden in totaal 26 personen aangehouden, waarvan 25 voor het verstoren van de openbare orde. Eén minderjarige jongen werd opgepakt voor openlijke geweldpleging.

Waar komt de onrust vandaan? De grimmige sfeer rond de kermis in Osdorp doet denken aan de avondklokrellen; waarom slaat de vlam hier nu weer in de pan? ‘De jeugd verveelt zich en ziet de kermis als aanleiding om rotzooi te trappen.’ Lees hier meer.

