Kerken bestellen massaal regenboogvlaggen

De Dokkumer Vlaggen Centrale is helemaal door zijn voorraad heen en zet alle zeilen bij om die weer snel aan te vullen. Er zijn in enkele dagen al honderden bestellingen gedaan.



"De vraag naar de regenboogvlaggen is verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar deze tijd," zei een woordvoerster.



Vooral kerken bellen om de grootste vlag die beschikbaar is, van twee bij drie meter, te bestellen.



Voorraad aanvullen

De Centrale laat de allergrootste regenboogvlag bijmaken, zo vertelt Shannon van Vliet van het vlaggenbedrijf uit Friesland. "We streven ernaar om de voorraad deze week weer aan te vullen."



Door heel Nederland hangen kerken, gemeentes en particulieren regenboogvlaggen op om hun steun uit te spreken voor de LHBTQI-gemeenschap in Nederland. Dit als reactie op de Nashville-verklaring, waarin orthodox protestantse predikanten zich uitspreken tegen homoseksualiteit en transgenders.



Meer keuze

De regenboogvlag is zelf ook in diverse varianten te verkrijgen. De meest gebruikte regenboogvlag bestaat uit zes banen: rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Ook zijn er regenboogvlaggen van zeven banen met een extra lichtblauwe kleur.



Acht kan ook: dan is de roze kleur toegevoegd. Bij de Dokkumer Vlaggen Centrale is overigens meer keuze dan alleen de regenboogvlag: ook de A-seksueelvlag, de bi-pridevlag, de intersekse-vlag of de pan-seksueelvlag is hier te bestellen.



Verkooppiek

In Woerden hangt, na een discussie die gisteren is gevoerd, ook vandaag de Regenboogvlag fier in top bij het gemeentehuis. Daar bestaat de vlag nog uit zeven banen, vandaag wordt deze alsnog vervangen voor de meer gebruikelijke vlag die uit zes banen bestaat.



Normaal ligt de verkooppiek rond evenementen zoals de Coming Out Day in oktober en de Pride Amsterdam in de zomer.



