Kerk van Gerrit Rietveld in Buitenveldert gaat mogelijk plat

Het witte gebouw in de Van der Boechorststraat in Zuid is met zijn sobere geometrische architectuur ontegenzeggelijk van Rietveld. Maar eerlijk is eerlijk: fraai is het niet. Zelfs Paul Meij­er, de secretaris van Erfgoedvereniging Heemschut, die de aanvraag voor monumentenstatus van het gebouw deze week deed bij het stadsdeel, moet toegeven dat het niet in de beste staat verkeert. "Het is ouderwets en lekt." Maar, benadrukt Meijer: "Dat hoort er een beetje bij."



Daarbij: Rietveld heeft in zijn leven maar twee kerken ontworpen. Meijer: "Deze en De Hoeksteen in Uithoorn. Tevens was Paviljoen Buitenveldert een van de laatste werken van Rietveld. Pas twee jaar na zijn dood in 1964 werd het door zijn medewerker Johan van Tricht uitgewerkt en verwezenlijkt."



Onhandige inrichting

Paviljoen Buitenveldert is ontworpen als kerk, maar is sinds een paar jaar na de bouw al het eigendom van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS). Sindsdien zit er het Joods Cultureel Centrum.