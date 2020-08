Kentekencamera’s moeten verkeersoverlast Wallengebied tegengaan

Beeld ANP

Tijdens uitgaansnachten is het rondom de Wallen een drukte van jewelste. Het gemotoriseerd verkeer, met name taxi’s, zorgt er voor veel overlast bij buurtbewoners. Reden voor hen enkele jaren terug naar de gemeente te stappen.

Al in 2018 zijn in overleg met bewoners, ondernemers en de taxibranche maatregelen bedacht om te voorkomen dat auto's in de nachten rondjes blijven rijden. Waar nu nog enkel gebruik wordt gemaakt van rood-witte paaltjes en een inzinkbare paal bij coffeeshop Rusland, moet de overlast met de komst van kentekencamera’s nog beter worden tegengegaan.

Voortaan bepalen de camera’s of voertuigen wel of niet door mogen rijden aan de hand van het scannen van de kentekenplaat. Op deze manier wordt voorkomen dat verkeer onnodig vaak het gebied in rijdt. Zo zal de buurt tijdens uitgaansnachten alleen toegankelijk zijn voor bewoners, ondernemers en voor mensen die tijdelijk toegang krijgen tot het gebied.

Overtreding

De gemeente is half juli gestart met de eerste werkzaamheden. De komende weken zullen de camera's worden geïnstalleerd en deze treden naar verwachting vanaf oktober in werking. Als deze fase goed verloopt, dan zullen de kentekencamera’s op zijn vroegst begin 2021 formeel in gebruik worden genomen.

Overtreders riskeren in de eerste drie maanden na invoering, de zogenaamde waarschuwingsperiode, nog geen boete. Wel ontvangen zij een waarschuwingsbrief. De gemeente hoopt op die manier het aantal overtredingen al te verminderen.

Het gebied waar de camera’s worden bevestigd, loopt via de Prins Hendrikkade, Oudeschans, Zwanenburgwal, Amstel en Rokin naar het Damrak. Ook de Scheepvaarthuisbuurt, Zuiderkerkbuurt, de Breestraat en de Jodenbreestraat (vanaf de Nieuwe Uilenburgerstraat) maken onderdeel uit van het gebied.