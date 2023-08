Kennisinstituut Atria moet wegens grensoverschrijdend gedrag ontslagen directeur Darmoni doorbetalen

Kaouthar Darmoni heeft vanaf haar ontslag begin december vorig jaar tot begin december van dit jaar nog recht op salaris. Beeld ANP

Volgens het hof, dat vorige week dinsdag uitspraak deed, houdt de manier waarop Atria haar in december vorig jaar heeft ontslagen juridisch geen stand en moet er van worden uitgegaan dat ze nog in dienst is. Vanaf haar ontslag begin december vorig jaar tot begin december van dit jaar heeft Darmoni recht op salaris.

Dit najaar buigt de rechtbank zich in een zogenoemde bodemprocedure over de zaak. Het hof gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst dan alsnog wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen van Darmoni of een verstoorde arbeidsverhouding. Tot die tijd behoudt ze haar salaris.

Geen inkomsten

De afgelopen maanden had Darmoni naar eigen zeggen geen inkomsten en was ze aangewezen op leningen, giften van vrienden en de coulance van de bank omdat ze de hypotheeklasten niet kon voldoen.

De kiem voor haar ontslag werd in het voorjaar van 2022 gelegd, toen na klachten van medewerkers een extern bureau onderzoek deed. 21 van de 23 personen zeiden intimiderend gedrag te hebben ervaren van Darmoni. Ze zou ‘ogenschijnlijk uit het niets kwaad kunnen worden en dan gaan schreeuwen’, aldus het onderzoeksrapport.

Verplichte danssessies

Ook waren er klachten over verplichte danssessies en seksueel getinte opmerkingen en zou ze zich hebben opgedrongen aan een medewerker. Na haar aantreden in oktober 2019 hielden tientallen mensen het bij Atria voor gezien.

Bovendien zou Darmoni de voor haar ongunstige uitkomsten van weer een ander, intern onderzoek hebben geprobeerd te vervalsen. Verder zou ze haar cv hebben gepimpt. Het was ‘een mer à boire van onjuistheden’, zei de advocaat van Atria, Huib van Hapert, vorige maand bij de rechtszitting van het hof.

Dat laatste was voor Atria mede reden om Darmoni’s contract zonder tussenkomst van de rechter te verscheuren. Het hof vindt dat te ver gaan, omdat Atria voldoende informatie over Darmoni had toen het met haar in zee ging en een uitgesproken voorkeur voor haar aan de dag had gelegd.

Ook het formele ontslagbesluit van eind december 2022 kan niet door de beugel, aldus het hof, omdat Darmoni toen al maanden ziek thuiszat. Maar mede vanwege het externe onderzoek, waaruit het beeld oprijst dat Darmoni grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonde, verwacht het hof dat de rechtbank later dit jaar de arbeidsovereenkomst alsnog ontbindt.

‘Huilen op eerste werkdag’

Darmoni ontkent alles en wijt de beschuldigingen aan een reorganisatie die ze in opdracht van de raad van toezicht had doorgevoerd. Die reorganisatie leidde van meet af aan tot onrust, zei ze vorige maand: “Al op mijn eerste werkdag ging ik huilen.”

Ze zei dat er ook verzet was tegen haar pogingen meer diversiteit tot stand te brengen en aandacht te genereren voor de lhbtq-gemeenschap. Haar ontslagzaak draait om meer dan een baan, betoogde ze emotioneel. “Het gaat over vormgeven aan het hele nieuwe Nederland.”

Voorzitter van de raad van toezicht Antje Kuilboer-Noorman deed het cynisch af als ‘een tranentrekkend verhaal’. “Ik heb vreselijk veel tijd gestoken in een organisatie die op z’n gat lag. Jonge onderzoekers zitten met een burn-out thuis door het gedrag van mevrouw Darmoni.”