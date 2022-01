Keniaan die werd aangetroffen in wielkast van vliegtuig kan het nog navertellen: ‘Heel bijzonder’

Beeld ANP

Waarschijnlijk is de man in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aan boord geklommen. Daar maakte het uit Zuid-Afrika afkomstige vrachtvliegtuig een tussenlanding. Dat betekent dat de man meer dan acht uur in het landingsgestel heeft gezeten.

Dat is levensgevaarlijk. De wielkast maakt geen deel uit van het vrachtruim en is niet geïsoleerd. De lucht wordt er ijl en de temperatuur zakt snel. Op een kruishoogte van 10 kilometer kan de temperatuur dalen tot min 50 graden Celsius.

Het merendeel van de vluchtelingen die zich in een wielkast verstoppen, overleeft de reis dan ook niet. Van de zeven verstekelingen die de afgelopen vijf jaar in Nederland in een landingsgestel zijn aangetroffen, waren er vijf al overleden.

Andere wielkastvluchtelingen haalden hun bestemming niet eens: zij vielen naar beneden toen de wielen uitklapten. Zo is weleens een lichaam gevonden in een weiland onder een aanvliegroute van Schiphol, en onder de aanvliegroute van Heathrow in een binnentuin aan de rand van de stad Londen.

Het gaat om een 22-jarige man uit Nairobi, Kenia. Hij heeft asiel in Nederland aangevraagd. De Marechaussee doet verder onderzoek naar de reisroute, en of er sprake is van mensensmokkel. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 24 januari 2022

De 22-jarige verstekeling uit Kenia werd zondagochtend rond 11.00 uur aangetroffen tijdens een controle van het vliegtuig. Toen bleek dat hij nog ademde, werden de marechaussee, brandweer en ambulance ingeschakeld.

“Wonderlijk genoeg was de man al vrij snel goed aanspreekbaar,” vertelt een woordvoerder van de Marechaussee. “Heel bijzonder. Hij was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de rit kon hij al enkele basisvragen beantwoorden en was zijn temperatuur niet meer extreem laag.”

De man heeft maandag asiel aangevraagd in Nederland. De marechaussee onderzoekt nu waarom de man in het neuswiel zat, hoe hij daar terechtkwam en of er sprake is van mensensmokkel.