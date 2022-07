Keith Bakker krijgt in hoger beroep 18 maanden cel voor ontucht

Keith Bakker. Beeld ANP Kippa

De straf viel fors lager uit dan de straf die Bakker eerder kreeg bij de rechtbank en de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen Bakker (61) was twee weken geleden zes jaar cel en tbs geëist wegens verkrachting. Ook wilde het OM dat hij een beroepsverbod kreeg.

Het hof zegt niet te hebben kunnen vaststellen dat in de relatie tussen Bakker en het slachtoffer - met wie hij een verhouding had - sprake was van een situatie waarin het meisje werd gedwongen tot seksuele gemeenschap. Dat Bakker in de relatie ‘erg dominant’ was en dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie waarin het slachtoffer zich bevond, staat volgens het hof buiten kijf. Ook staat vast dat seksuele handelingen zijn gepleegd. “Maar bewijs voor dwang is niet gevonden.”

Behalve verkrachting is volgens het hof ook niet aangetoond dat Bakker de ontucht met het minderjarige meisje pleegde vanuit de positie van hulpverlener. Het opleggen van een beroepsverbod kan daarom niet aan de orde zijn, aldus het hof, dat de door het OM gevraagde tbs-maatregel bovenop de celstraf ‘niet proportioneel’ vond. Daarbij speelde mee dat deskundigen geen verband hebben gevonden tussen zijn stoornissen en de gepleegde ontucht.

Per direct vrij

Bakker - per direct vrij man omdat hij zijn straf in voorarrest al heeft uitgezeten - kreeg vorig jaar maart bij de rechtbank 4,5 jaar celstraf voor verkrachting van het meisje, destijds nog geen 18 jaar oud. De rechtbank zag geen aanleiding tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod op te leggen, zeer tot ongenoegen van het OM, dat juist in beroep ging om de tbs-maatregel alsnog af te dwingen. In hoger beroep noemde de aanklaagster het twee weken geleden noodzakelijk dat Bakker werd behandeld voor hij weer op vrije voeten zou komen.

Bakker, niet aanwezig bij de uitspraak, heeft de verkrachting steeds ontkend. “Ik ben geen roofdier,” zei hij twee weken geleden tegen het hof. Hij vond het achteraf wel ‘verwerpelijk’ dat hij een liefdesrelatie met een veertig jaar jonger meisje had aangeknoopt. Ook wil hij nooit meer hulpverlener zijn, zei hij. “De Keith Bakker-show is klaar.”

Bakker moet nog wel 20.000 euro betalen aan de Staat omdat hij een eerder opgelegd beroepsverbod heeft overtreden.