KCO ontslaat dirigent Gatti na beschuldiging ongepast gedrag

Het nieuws van Gatti's ontslag sloeg donderdagmiddag in als een bom in de wereld van de klassieke muziek. Het Koninklijk Concertgebouworkest maakte bekend met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van zijn chef-dirigent Daniele Gatti.



Het ontslag is het gevolg van eerdere berichtgeving in The Washington Post over seksueel grensoverschrijdend gedrag.



Commotie

Het orkest meldde donderdagmiddag: 'Op 26 juli publiceerde The Washington Post een artikel waarin Gatti werd beschuldigd van ongepast gedrag. Deze beschuldigingen en de reacties hierop van Gatti hebben veel commotie veroorzaakt onder musici en staf, en bij stakeholders in binnen- en buitenland.'



'Daarnaast heeft sinds het verschijnen van het artikel in The Washington Post een aantal vrouwelijke collega's van het Concertgebouworkest ervaringen met Gatti gemeld die ongepast zijn gezien zijn positie als chef-dirigent. Dit heeft gezorgd voor een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent.'



Andere dirigenten

Alle geplande concerten met Daniele Gatti zullen doorgaan met andere dirigenten.



Twee vrouwen beschuldigden hem vorige week ervan dat hij in de kleedkamer zijn handen niet thuis had kunnen houden. De voorvallen vonden plaats in 1996 in de Verenigde Staten en in 2000 in Bologna, Italië.



Gatti liet vorige week nog weten dat hij zich niet bewust was van laakbaar gedrag, en dat hij de indruk had dat er sprake was van acties met wederzijds goedvinden. Niettemin bood hij zijn excuses aan als het zo mocht zijn dat hij de vrouwen onrecht had aangedaan.



Excuses

Daags erna kwam hij met een persbericht waarin hij zich bij alle vrouwen op de wereld verexcuseerde, jong en oud, en al dan niet werkzaam in de klassieke muziek. Hij beloofde voortaan extra goed op te letten bij zijn contacten met vrouwen. Voor dat bericht had hij een pr-bureau ingeschakeld met de naam Reputation Doctor LCC.



Gatti werd in 2014 aangesteld als de zevende chef-dirigent in de geschiedenis van het orkest. Zijn benoeming ging in vanaf het seizoen 2016/2017. Hij is de eerste chef-dirigent van het orkest die voortijdig moet vertrekken.



