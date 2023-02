Kazerne op het Marineterrein weer op actief, asielzoekers moeten ergens anders heen

De komende weken worden de vluchtelingen gefaseerd overgeplaatst naar andere locaties. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

De reden voor het stopzetten van de opvang is dat het ministerie van Defensie de locatie weer gaat gebruiken als actieve kazerne. Volgens een woordvoerder is dit omdat Defensie hier bijvoorbeeld weer conferenties wil organiseren, maar ook voor wervingsacties van nieuw personeel. De plek moet dan gebruikt worden om nieuw personeel te laten overnachten.

De kazerne op het Marineterrein werd in augustus en oktober 2021 voor het eerst tijdelijk in gebruik gekomen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De aanleiding was de oorlog in Afghanistan. Duizenden mensen kwamen naar Nederland, waarna asielzoekerscentra (azc) in heel Nederland werden overspoeld.

Vanaf april 2022 werd besloten de kazerne langer open te stellen, omdat de opvangcrisis alleen maar toenam. Dat contract loopt per 1 april af. Een woordvoerder van Defensie licht toe: “We hebben de opvang gedaan op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De nood was aan de man, we moesten optreden en dat hebben we ook gedaan.”

8000 opvangplekken tekort

Het ziet ernaar uit dat het de komende maanden nog steeds zoeken is naar opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA heeft becijferd dat als contracten met tijdelijke opvanglocaties niet worden verlengd, er op 1 april tot 8000 opvangplekken tekort zijn. Dat aantal loopt gedurende het jaar verder op. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft al meermaals aan gemeenten gevraagd om meer plekken.

In dat licht is het opvallend dat defensie heeft besloten de opvang stop te zetten op 1 april. Een woordvoerder van Defensie geeft aan dat twee andere locaties voorlopig nog wel openblijven. In het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide (provincie Utrecht) verblijven zo’n 425 mensen en op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (provincie Groningen) zitten ook nog zo’n 450 vluchtelingen.

Permanente opvangloacties

De opvang op het Marineterrein verliep niet altijd goed. Veel kinderen konden lange tijd niet naar school, verveelden zich en hadden niets om naar uit te zien. Het COA en andere instellingen verzorgden weliswaar dagactiviteiten, maar omdat het een ‘komen en gaan’ was van personeel gebeurde dit maar mondjesmaat.

Het COA kijkt samen met de gemeente of de vluchtelingen naar een andere locatie in Amsterdam overgeplaatst kunnen worden. Rekening wordt gehouden met of kinderen bijvoorbeeld al in Amsterdam naar school gaan of dat vluchtelingen, vaak al statushouders, later recht hebben op een woning in de stad. De komende weken worden zij gefaseerd overgeplaatst.

Amsterdam vangt sinds vorig jaar ruim 4000 meer vluchtelingen dan gebruikelijk op. In totaal verblijven er 2300 Oekraïners en 3000 andere vluchtelingen in achttien noodopvanglocaties en het azc in Nieuw-West. In een interview met deze krant zei wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) vorige week dat de stad op zoek zal moeten naar permanente plekken om mensen op te vangen, mede wegens de spreidingswet die eraan lijkt te komen.