Kauwgomballenfabriek verkocht voor 54 miljoen euro

Timeless was eerder betrokken bij de komst van startupcomplex B.Amsterdam in de Riekerpolder. Tristan brengt zijn deel onder in vastgoedfonds Episo 5.



Hoteltoren

De verkoop kwam rond nadat de bijbehorende hoteltoren, die wordt uitgebaat door het Nederlandse Postillion Hotels, werd opgeleverd. Postillion baatte al het conferentiecentrum in de voormalige fabriekshal van het complex uit.



In de Kauwgomballenfabriek zijn ondermeer uitgever MT Media, radiostation Q Music en reclamebureau Mirabeau gevestigd. Het complex bestaat uit vijf delen, verspreid over bedrijventerrein Overamstel.



Uitbreiding

Uitbreiding is mogelijk omdat de gemeente Amsterdam Overamstel verder wil ontwikkelen als woon- en werkplek, vergelijkbaar met het naastgelegen Amstelkwartier.