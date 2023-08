Katoenen ziekenhuiskleding moet duurzaam alternatief vormen voor wegwerpjassen in vervuilende zorgsector

Door beschermende ziekenhuiskleding herbruikbaar te maken, voorkomen Amsterdamse zorginstellingen het verbruik van tienduizenden plastic wegwerpjassen. Doel is om uiteindelijk vijf miljoen wegwerpjassen per jaar uit te sparen.

In het OLVG, de verpleeghuizen van Cordaan en het revalidatiecentrum Reade zijn 2500 herbruikbare jassen van katoen in gebruik genomen als duurzaam alternatief voor plastic wegwerpkleding. Omdat de waterafstotende en tegen infecties beschermende kleding minstens tachtig keer kan worden gewassen, voorkomt dit veel verspilling.

Binnen de zorg in Nederland worden elk jaar zo’n vijftien miljoen van dit soort plastic isolatiejassen verbruikt. De noodzaak tot verduurzaming is in deze sector toch al groot. Terwijl de zorg snel groeit in een poging de vergrijzing bij te benen, is de sector goed voor ongeveer 7 procent van de broeikasgassenuitstoot en 13 procent van het grondstoffenverbruik.

Katoen

De herbruikbare katoenen jassen zijn eigenlijk een stap terug in de tijd, zegt Anita de Wit van Reblend, een initiatief om de textielindustrie te verduurzamen dat betrokken is bij het ontwerp. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw was de vooral door verpleegkundigen gedragen werkkleding ook al van katoen. De wegwerpjassen van het veel lichtere polyester werden toen opgevat als een grote stap voorwaarts.

Tijdens een proefperiode is veel aandacht gegaan naar het draagcomfort van de katoenen jassen en dat ligt nu zelfs hoger dan die van polyester. ‘Zonder af te doen aan kwaliteit en veiligheid zijn de isolatiejassen veel comfortabeler,’ zegt Talitha Hoppe, OK-assistent in het OLVG, in een persbericht van de betrokken organisaties. Katoen heeft als voordeel dat het beter ademt, legt De Wit uit.

De plotselinge schaarste van beschermende kleding zoals die ontstond tijdens de coronapandemie heeft de zorginstellingen alert gemaakt op de verspilling, zegt De Wit van Reblend. De toestroom van de uit Azië afkomstige plastic wegwerpkleding stokte en werd mede door de schaarste opeens veel duurder. De Wit: “De noodzaak om anders om te gaan met materialen werd breed gevoeld.”

Brede samenwerking

Toen het tekort nijpend werd, probeerden de bij de proef betrokken organisaties ziekenhuisjassen te maken van onverkochte overhemden. Na corona boog het brede consortium van bedrijven en organisaties zich over een duurzame oplossing.

Behalve zorginstellingen werken bijvoorbeeld ook ABN Amro, Waternet en de Hogeschool van Amsterdam mee, evenals Amsterdam Economic Board, de regionale samenwerking van overheid en bedrijfsleven.

De brede samenwerking is niet voor niks, zegt De Wit. De herbruikbare en na tachtig keer wassen gerecyclede jassen vergen bijvoorbeeld een heel ander financieringsmodel dan de wegwerpjassen die pakweg 70 cent per stuk kosten. De herbruikbare jas kost circa 42 euro en daar komen de kosten van het wassen nog bij, al is de hoop dat de prijs zal dalen als gevolg van opschaling.

Wasserij

Uit berekeningen van het consortium blijkt dat de wegwerpjas vooralsnog goedkoper uitvalt. Als ook maatschappelijke baten meetellen, zoals de lagere CO 2 -uitstoot en het uitgespaarde afval, kunnen de herbruikbare zorgjassen wel voordeliger uitvallen.

Inbegrepen is dan ook de werkgelegenheid voor Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de wasserij en in een naaiatelier van Makers Unite, waar vluchtelingen werk vinden.

In het vervolg van de proef moet blijken of de voordelen van de herbruikbare kleding opwegen tegen de nadelen. Naar verwachting stimuleren de herbruikbare jassen dat er zuinig met de kleding wordt omgesprongen. Verder is de hoop dat de jas in de praktijk langer meegaat en de beschermlaag ook na honderd keer wassen nog voldoet. “Het is geen gelopen race,” zegt De Wit, die benadrukt dat de katoenen kleding de zorginstellingen ook zekerheid biedt.

De betrokken organisaties verwachten dat er wetgeving komt die wegwerpkleding financieel minder aantrekkelijk maakt, zoals er ook een verbod is gekomen op wegwerpflesjes en wegwerpservies.