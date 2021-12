Kat Pablo moet echt naar buiten, maar mag deze rover straks nog de straat op?

Ook zwerfkatten zijn een gevaar voor vogels. Ze worden zoveel mogelijk gevangen en dan gesteriliseerd of gecastreerd, zodat ze zich niet verder kunnen voortplanten. Beeld Sander Koning/ANP

Het handhavingsverzoek moet ervoor zorgen dat loslopende katten minder schade kunnen toebrengen aan beschermde vogels en dieren. Van de naar schatting drie miljoen Nederlandse huiskatten leeft een kwart miljoen in Amsterdam. Die verschalken jaarlijks miljoenen prooien tijdens hun dagelijkse ommetje door de buurt.

De eigenaar van Pablo, Tamar de Vries uit Soest, was een van de baasjes die in september reageerden op de oproep van de stichting om als vrijwilliger mee te werken aan een procedure. “Ik was nieuwsgierig, ook naar de praktische kanten van de zaak,” vertelt De Vries. “Als ik Pablo niet naar buiten laat, word ik gek van zijn gejammer en gemekker.”

De Vries, als journalist verbonden aan de Gooi en Eemlander, nam in 2018 twee katten in huis, als afdankertjes uit het kattenhotel in haar woonplaats. “Vincent is een echte schootkat, maar Pablo moet echt naar buiten. Het is waar dat hij af en toe terugkeert met een muis. Het lastige is: een hond kun je commanderen, maar een kat haalt zijn schouders op.”

Het los laten lopen van huiskatten staat volgens de stichting gelijk aan het uitzetten van dieren, wat verboden is volgens de Wet natuurbescherming. De stichting eist van minister Carola Schouten van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit dat zij haar verantwoordelijk neemt en gaat handhaven. Dat houdt in dat zij eigenaren zou verplichten hun huisdier binnen te houden.

Om de overheid in beweging te krijgen, wordt nu eerst een verzoek tot handhaving ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die officieel belast is met de aanpak van niet-inheemse dieren in de natuur. “We hopen een positieve reactie,” vertelt Roel van Dijk namens de stichting, “maar houden er ook rekening mee dat het verzoek wordt afgewezen.”

Dat opent de deur naar bezwaar en beroep waarin de kwestie nader kan worden bekeken door juristen. Van Dijk: “Voor alle duidelijkheid: het gaat ons niet om het inperken van de vrijheid van de kat, maar om de bescherming van de natuur. Het proces is mede bedoeld om de schade die katten toebrengen aan de natuur onder de aandacht te brengen.”

Wat precies de rol wordt van Pablo is nog onduidelijk. De Vries: “De kans bestaat dat op enig moment de rechter een kijkje wil komen nemen of dat ik wat moet vertellen over de gang van zaken hier in huis. Dat lijkt me allemaal prima. Ik vind het wel spannend om van dichtbij mee te maken hoe dit verder gaat.”