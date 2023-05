Kat gered uit woning na brand in Nieuw-West

Beeld Joris van Gennip

De brand in de woning in Nieuw-West begon volgens een woordvoerder van de brandweer in de tuin. Omstanders hoorden een knal voor het uitbreken van de brand, maar of het om een explosie gaat is volgens de niet duidelijk. Ook de exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Brand na mogelijke explosie Amsterdam: Laatst bijgewerkt: donderdag 19:36 uurAMSTERDAM – Donderdagavond 18 mei om 18.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Cornelis Vriendtstraat in Amsterdam. De brand werd opgeschaald naar middelbrand. […] https://t.co/ECqK9iegXQ — 112Amsterdam (@112Amsterdam) 18 mei 2023

De brandweer schaalde op naar een middelgrote brand. Op foto's van AT5 is te zien dat er veel schade aan de woning is.

Volgens brandweer is het niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Wel is er een kat gered uit de woning. Die is opgehaald door de dierenambulance.

