Kas met 8000 euro geroofd bij sociëteit Sexyland

Daags na het Best of Sexyland slotfeest, waarmee de club een winterstop van een aantal maanden inging, is ingebroken in het pand op de MS. van Riemsdijkweg. Daarbij is behoorlijke schade aan het pand aangericht ("zeker 1000 euro") en een kas met ruim 8000 euro meegenomen.



Een flinke knauw voor de club die opereert als vereniging, waar iedere avond van het jaar gerund wordt door één van de 365 leden.



Niet verzekerd

Omdat de verzekeringen die Sexyland voor z'n eerste jaar had afgesloten afgestemd waren op dat concept, zit de club nu niet alleen met een aantal geforceerde deuren, maar ook met een kastekort van 8000 euro.



De 365 dagen lang geldige polis liep namelijk af na het slotfeest op zaterdag, de inbraak gebeurde een paar dagen later in de nacht van dinsdag op woensdag.



Geen genadelslag

Een stevige les voor de beginnend ondernemers, zegt mede-oprichter Arthur van Beek. "We zijn wel wakker nu, ja. Vanwege die programmering van 365 dagen waren we dus ook maar voor die termijn verzekerd. Dit is enorm zuur ja."



Sexyland heeft z'n boekhouding volgens Van Beek dusdanig op orde dat de klap, hoe vervelend ook, geen genadeslag hoeft te zijn.



Inzamelingsactie

Met het oog op de heropening in april en het programma dat de club dan weer hoopt neer te kunnen zetten, is Sexyland een inzamelingsactie begonnen in de hoop de geroofde euro's terug te krijgen.



"Vanuit de verenigingsgedachte heb ik het in biertjes geprobeerd uit te drukken. Als iedereen nou eens een biertje laat staan en dat bedrag naar ons overmaakt, zou het vrij snel weer terug kunnen zijn. Alle hulp is welkom."



Informatie over hoe te helpen en te doneren is terug te vinden op de Facebookpagina van Sexyland.