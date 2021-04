Karateka Jan Stapper runde de ‘beveiliging’ van Zwarte Joop op de Wallen

Karateka Jan Stapper in 1980. Beeld Getty Images

Van Hells Angels tot politieagenten en studenten, allemaal haalden ze bij Stapper op Kattenburg hun vaarbewijs. Hij had een stem als een misthoorn. Iedereen die Stapper ooit heeft ontmoet zal dat beamen. Daarnaast werd hij geroemd om zijn didactische kwaliteiten.

In de jaren zeventig gaf hij les in full contact karate. Zijn sportschool Oyama op een zoldertje in de Kreupelsteeg was in die tijd een begrip in de stad en ver daarbuiten. “Hij was een heel goeie trainer. Keihard,” zegt kickbokstrainer Thom Harinck, die les van hem kreeg.

“Jan was een sterke gozer. We hebben heel wat afgeknokt samen,” vertelt Jan Dieke die samen met Stapper opgroeide op Wittenburg. Later runde het tweetal met een groepje ‘nekkenbrekers’ de ‘protectie’ van Zwarte Joop op De Wallen. Met deze ‘ordedienst’ zorgde het duo voor de beveiliging van De Vries’ imperium dat, naast een aantal illegale casino’s, ook seksclub Casa Rosso omvatte.

Op 16 december 1983 stond Jan Stapper midden in de vuurzee die was ontstaan nadat een rancuneuze ex-medewerker van Zwarte Joop Casa Rosso in brand had gestoken. Hij hielp een aantal mensen in veiligheid, maar kon niet voorkomen dat dertien personen om het leven kwamen. Die gebeurtenis raakte Stapper diep. Sindsdien liep hij de kamer uit als op televisie een brand te zien was.

Naderhand legde Stapper zich weer toe op lesgeven. Iedereen kon bij hem terecht voor vaarbewijs 1 en vaarbewijs 2. De lessen vonden plaats aan de keukentafel van de familie Stapper. Zijn vrouw Evelyn serveerde een plakje worst of een stukje kaas terwijl Stapper de vaarregels uittekende op een schoolbord.

Hij was een bekend figuur in de buurt. Als de Kattenburgergracht ’s winters dichtvroor, hing Stapper er lampjes op en verzorgde hij de koek-en-zopie. In 2008 maakte AT5 een reportage over hem nadat hij een groep ganzen had losgelaten die zijn boten moesten bewaken. Sommige buurtbewoners waren daar niet zo van gecharmeerd.

Stappers laatste jaren werden gekenmerkt door een grote tragedie in de familiesfeer. Op verzoek van zijn nabestaanden, gaan we daar hier niet verder op in.

Vertrekken uit de buurt wilde Stapper, ook toen het met zijn gezondheid achteruit ging, absoluut niet. “Hij moest de Oosterkerk kunnen zien,” zegt Dieke. Stapper, die al een tijd kwakkelde met zijn gezondheid, is overleden aan de gevolgen van corona.

Dieke kan het verlies van zijn bloedgabber nog niet helemaal bevatten. Met tranen in zijn ogen: “We hebben gelachen en gehuild samen en soms kon ik hem wel kelen. Ik ga hem echt ontzettend missen.”