Kapotte liften nekken bewoners De Witte Kaap

In de rolstoel zit Marijke Kalf te wachten op de lift. Beeld Jakob Van Vliet

Maandag moest de 61-jarige Marijke Kalf, die al sinds haar geboorte in een rolstoel zit, in het ziekenhuis zijn. “Ik had bij de monteurs nog geïnformeerd of ik mijn vervoersbusje en afspraak moest afbellen,” zegt ze. Ze verzekerden haar ervan dat dat niet hoefde.

Toen ze twee uur later terugkwam, stond ze alsnog voor een lift die niet open wilde. Geen monteur te bekennen. Daar stond ze dan, terwijl ze naar haar huis op de vijfde etage moest. “Ik kan mezelf goed redden, maar toen pas voelde ik me echt gehandicapt,” zegt Kalf. “Al je vrijheid en spontaniteit raak je kwijt. De brievenbus legen gaat niet eens.”

De onbetrouwbare liften in wooncomplex De Witte Kaap, op het Haveneiland van IJburg in Oost, vormen al maanden een obstakel voor Kalf en haar circa zeventig buren. Het gebouw van zes verdiepingen telt twee liften, waarvan een al sinds november vorig jaar buiten gebruik is. Vervelend, maar daarbovenop begaf de andere lift het de afgelopen week ook, tot twee keer aan toe.

De druppel

Dat is tot overmaat van ramp voor de vele senioren en mindervaliden in de flat, die aangewezen zijn op de lift om buiten te kunnen komen. Neem de 70-jarige Sbait Batoer, die in een rolstoel is beland nadat een operatie misging. “Ik ben hier juist komen wonen voor de lift. Zelf kan ik niet lopen.” Hij heeft al twee keer een ziekenhuisafspraak moeten laten schieten.

Voor sommige bewoners is de kapotte lift de druppel die de emmer doet overlopen. Han van Dien (68), die op de derde etage woont, vindt het niet eens het belangrijkste gebrek aan het gebouw. Zo had hij maandenlang last van een constante riool- en tabakslucht in huis. “Ik loop daardoor al drie jaar bij de longarts. Bij elke controle gaat mijn longfunctie weer achteruit.” Ook zijn 60-jarige buurvrouw Monique van Zuylen, die door het hoesten al twee keer een liesbreuk heeft opgelopen, herkent dat. “Dit gebouw deugt van geen kant,” zegt ze.

Dat had ook uit de mond van Victor Borg (60), die op de zesde etage woont, kunnen komen. Hij heeft zijn ribbenkast beschadigd, nadat hij meermaals tussen de liftdeuren is gekomen. “Als er een klein kind tussenkomt, wordt ‘ie gewoon dichtgedrukt,” zegt Borg. Zijn 72-jarige vriendin kon deze week niet weg toen de lift stuk was. “Je moet eten en boodschappen halen, maar dat kan niet.”

Gevangen

Volgens Van Zuylen ondersteunden medewerkers van wooncorporatie de Alliantie afgelopen maandag, toen beide liften stuk waren, bewoners bij het traplopen. “Maar ja, die waren om vier uur ’s middags alweer weg.” Tevens bood het voor rolstoelers als Batoer en Kalf geen soelaas. Een woordvoerder van de wooncorporatie zegt dat een enkele bewoner zelfs in een hotel ondergebracht is, omdat deze niet meer naar boven kon.

Niet geheel onbelangrijk is dat de bewoners langzamerhand niet meer de lift durven te gebruiken. “Het lijkt net de Bijlmerbajes hier,” zegt Van Zuylen. “Ik voel me gevangen in mijn eigen huis.” De normaal zo goedlachse Kalf, van de vijfde, wordt er angstig van. “Als er brand uitbreekt, ben ik meteen gecremeerd.”

Een woordvoerder van de Alliantie laat weten dat het om een ingewikkeld technisch probleem gaat. “Pas sinds deze week weten we wat de oorzaak is. Maar wij zijn afhankelijk van onderdelen die niet op voorraad liggen en hierheen moeten komen.” Dat zou nog maanden kunnen duren, zegt ze. “Maar wij praten liever over weken. We gaan er druk op uitoefenen.”