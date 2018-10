Kaper op de kust voor uitzendrechten van AT5

Op 25 januari 2019 loopt de concessie van de stichting Publieke Omroep Amsterdam (POA) af. Die geeft het recht om nieuwsuitzendingen te verzorgen op de lokale radio en televisiezenders. Voor het eerst heeft zich nu een tweede gegadigde gemeld.



De C (spreek uit: See) van C-Amsterdam staat volgens de oprichters voor connectie, creatie, city en content. 'Geen hijgerige honger naar commotie en tendentieuze verslaglegging. Stigmatiserende, zichzelf herhalende gasten en thema's worden vermeden,' schrijven zij in de aanvraag.



Het is een initiatief van programmamaker Mildred Roethof en haar zakenpartner Anne-Mieke Semmeling. Volgens het duo blijven er nu te veel verhalen liggen en herkennen Amsterdammers zich te weinig in het huidige media-aanbod.



"We willen niet over mensen berichten, maar met mensen, en beter laten zien hoe mooi en cultureel divers onze stad is," vat Semmeling het samen (zie kader).



Samenwerking

AT5 verzorgt namens POA de lokale nieuwsvoorziening op tv en online, Salto doet de rest van de programmering op radio en tv. Het krijgt hiervoor jaarlijks 3,6 miljoen euro gemeentelijke subsidie.