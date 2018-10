Kanye West koopt schoenen in Van Baerlestraat

Een onaangekondigd bezoekje was het van de Amerikaanse rapper, en binnen 15 minuten stond hij weer buiten. De medewerkers in de winkel enigszins verbluft achterlatend. 'Het is wel Kanye West gewoon.'



Juwan Simson, marketing manager van Four, stond toevallig in de winkel toen West met een kennis - zonder beveiligers - binnenkwam. "Ik draaide me om en zag dat hij het was, druk bellend. Sommigen geloofden het in eerste instantie niet. We hebben meteen alles stil gelegd om hem te helpen, maar: wel normaal doen."



'Vet'

West liep wat rond, complimenteerde iedereen met de inrichting - 'vet' - en sloeg een paar Balenciaga's in dat voor anderen nog niet te koop is. Er was nog net tijd voor een foto.



Ze zien in de winkel wel vaker bekende mensen vanwege de merken die ze verkopen, maar wat Simson betreft mag er morgen weer een beroemdheid van dit formaat de winkel binnen stappen.



In september was West ook al in Amsterdam, destijds voor kunstenaar Joep van Lieshout.