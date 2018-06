Kantoorpand Sloterdijk beschoten met raketwerper

Later in de nacht is een verdachte aangehouden door een arrestatieteam. Het wapen, doorgaans gebruikt om pantservoertuigen uit te schakelen is in de buurt van het pand gevonden en in beslag genomen. Het bekendste type antitankwapen is een raketwerper.



Door de knal zijn een raam en deur uit het pand tussen de Teleportboulevard en Tempelhofstraat geslagen. Er vielen geen gewonden.



De politie heeft de zaak verder in onderzoek.